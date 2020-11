Spritzen statt Wodka und Himbeertee - Pflichtimpfungen in der DDR

In der Bundesrepublik fanden Impfungen selbst während der Pandemien der 1950er und 1960er zunächst kaum statt. Experten diskutierten darüber, ob Impfungen überhaupt einen Effekt auf die Sterblichkeit hätten. Einem koordinierten Krisenmanagement habe die föderale Verfassung eher entgegengestanden, so der Berliner Medizinhistoriker Winfried Witte. Demgegenüber sei das Impfwesen in der DDR zentral organisiert gewesen. Impfstoff gegen Grippe produzierte seit 1948 das Impfstoffwerk in Berlin-Schöneweide, die Kapazitäten waren aber beschränkt. Geimpft wurden deshalb anfangs nur bestimmte Personenkreise. Im thüringischen Rudolstadt verabreichte man einem überlieferten Dokument zufolge Sulfonamide und Vitamin C zur Therapie, von Impfung war nicht die Rede.

Das änderte sich in den 1960ern. Malte Thießen, Impfforscher am Institut für westfälische Landesgeschichte, beschreibt das Impfen in Ostdeutschland als Ausdruck staatlicher Fürsorge. In den 60er-Jahren seien viele Impfungen zur Pflicht erklärt worden. Nach der Hongkong-Grippe von 1969 kamen auch Masern-Schutzimpfungen hinzu. Letztlich hätten ostdeutsche Impfkalender eine wahre Terminflut von bis zu 17 Pflichtimpfungen vorgegeben, an die sich die Bürger bis zum 18. Lebensjahr zu halten hatten. Ein Grund für den Impfzwang waren nicht zuletzt der Kampf gegen Impfverweigerer und „Uneinsichtige", die es auch in der DDR gab. 1966 wurden Leistungsvergleiche zwischen Kreisen und Bezirken um die beste Impfquote eingeführt. Angeregt vom großen sowjetischen Bruder setzt man zudem bereits auf passive Immunisierung durch Human-Gammaglobulin, sprich Antikörper. Bei einem Besuch ostdeutscher Grippe-Bekämpfer in der Sowjetunion habe ein russischer Funktionär behauptet, „nach Wodka und Himbeertee handelt es sich hier um das wirksamste Grippe-Therapeutikum“, zitiert Witte. Immerhin standen bei der England-Grippe 1973/74 eine Million Impfdosen bereit. Angesichts niedrigerer Corona-Zahlen im Osten wird die Frage diskutiert, ob die Tuberkulose-Pflichtimpfung heute noch gegen das Corona-Virus immunisiert. Aus Sicht des Jenaer Infektiologen Mathias Pletz gibt es dafür keine Beweise. Zwar sei der BCG-Impfstoff gegen Tuberkulose in der DDR länger gegeben worden und aus Studien in Afrika wisse man, dass Infektionen seltener waren, weil das Immunsystem unspezifisch stimuliert wurde. Allerdings sei der Impfstoff auch im Osten vor 40 Jahren ausgesetzt worden - und damit sei nur schwer erklärlich, wie er bis heute einen Effekt haben sollte. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog Weitere Teile zum Thema „Vergessene Seuchen“: Meileinstein: DDR-Führungsdokument sagt Grippe den Kampf an

