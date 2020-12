Stadt Jena appelliert: Lage dramatischer als im Frühjahr

Die Jenaer Stadtverwaltung richtet einen dringlichen Appell an die Jenaer Einwohnerschaft:

Der Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen in Thüringen zeige nach wie vor exponentielles Wachstum. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern habe hier der Lockdown Light gar nicht gewirkt. Die Lage in Sachsen oder Bayern mahne zudem, wo die Entwicklung in Thüringen hingehen wird, „wenn wir jetzt nicht alle gemeinsam umsteuern und Kontakte vermeiden, wo immer das möglich ist“. Erste Krankenhäuser in Sachsen oder Bayern kämen an die Belastungsgrenzen. Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) dazu: „Der Erzgebirgskreis hatte vor drei Wochen noch eine ähnliche Infektionslage wie wir heute in Thüringen. Heute gibt es dort eine Inzidenz von über 1000. Deshalb steigen unsere Sorgen um die Gesundheit der Jenaer Bevölkerung. Unser gemeinsames Ziel ist es, die vulnerablen Gruppen zu schützen und vor allem das Universitätsklinikum und den öffentlichen Gesundheitsdienst vor weiterer Überlastung zu bewahren.”

Ein Herunterfahren des öffentlichen Lebens müsse nun Priorität haben und vor allem viel schneller erfolgen, als das gerade geschieht. Die heutigen Neuinfektionen gäben die Anzahl der Intensivpatienten in zwei Wochen vor. „Gerade durch die vergleichsweise ruhige Lage im Sommer ist hier in Thüringen eine trügerische Sicherheit im Umgang mit dem Virus entstanden“, sagt Gerlitz. „Die jetzige Situation ist aber eine andere, noch viel dramatischer als noch im Frühjahr. Wir können nur Jeder und Jedem dringend raten: Wenn es Ihnen möglich ist, bleiben Sie zu Hause. Damit schützen Sie sich und Ihre Liebsten.“

Gegenüber dem Land appelliert die Stadt, mit weiteren Maßnahmen gegenzusteuern. „Bereits seit dem frühen Herbst haben wir unsere Appelle an die Landesregierung gerichtet, zumindest die bundesweiten Vereinbarungen zu den Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich, aber auch zu Veranstaltungen wie Tagungen in Thüringen umzusetzen. Insbesondere rächen sich nun auch mangelnde Standards zum Schutz in Pflegeeinrichtungen, da bei der steigenden Anzahl infizierter auch bei Pflegepersonal und Besuchern Covid-19 zunehmend in die Pflegeeinrichtungen getragen wird. Das Land muss hier dringend gegensteuern, damit die Pflegeheime wiederum ihrer Verantwortung zum Schutz der Bewohnenden und Besucher nachkommen können”, sagt Gerlitz. Sozialdezernent Eberhard Hertzsch dazu: “Die Stadt Jena organisiert aktuell übergangsweise eine schnelle und unbürokratische Logistik für die 13 hier ansässigen Pflegeheime, damit Besucher vorab einen Schnelltest machen können. Zusammen mit dem Tragen von FFP-2-Masken während des Besuchs ist das ein wirkungsvoller Schutz, um mögliche Ausbrüche überhaupt zu verhindern.”

Auch die durch Kommunen finanzierten sogenannten Covid-Guards sollen Pflegeeinrichtungen personell unterstützen. Die Covid-Guards sind speziell geschulte Menschen, die unter Einhaltung von Hygieneschutzmaßnahmen das Personal, Bewohnende und Besucher in den Pflegeeinrichtungen in der Einhaltung von notwendigen Schutzmaßnahmen begleiten und anleiten.