Südharz-Klinikum ermöglicht eine neue Gelenktherapie

Die Klinik für Nuklearmedizin und der MVZ-Bereich für Nuklearmedizin am Südharz-Klinikum, die zu den modernsten Einrichtungen in Thüringen zählen, sind nun zeitnah in der Lage, die sogenannte Gelenktherapie („Radiosynoviorthese“) anzubieten, berichtet die Geschäftsführung. Dabei werde den Patienten mit einer schweren Arthrose zunächst einmalig eine radioaktive Substanz in die Gelenke (zum Beispiel Knie oder Hüfte) injiziert. Dies wiederum bewirke einen Rückgang der Entzündungen vor allem im Bereich der Innenhaut der Gelenkkapsel. Bei einer erfolgreichen Therapie, sozusagen einer Bestrahlung von innen, werden nicht nur die Schmerzen für den Patienten entscheidend gelindert, sondern auch die Beweglichkeit der Gelenke deutlich verbessert.

„Möglich wurde diese Therapieform durch die herausragende technische Ausstattung unserer Klinik sowie durch eine Ärzteschaft, die mit einem hohen Maß an Engagement und Liebe zur Arbeit agiert”, sagt Chefarzt Dr. Gert Zinger. Die Geschäftsleitung des Klinikums hatte sich frühzeitig für die Ausbildung der Assistenzärzte zu Fachärzten im eigenen Haus entschieden. „Wir haben diese Facharztausbildungen in zwei Fällen bereits abgeschlossen”, berichtet Dr. Zinger. „Damit sind wir personell und technisch auf einem hohen Stand.“