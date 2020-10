Telearzt scheitert auf dem Land oft am langsamen Internet

Der Patient ist 80 Jahre alt und bettlägerig. Vor ein paar Tagen hat er einen neuen Herzschrittmacher implantiert bekommen. Die Wunde unterhalb der rechten Schulter verheilt noch. Für einen Arztbesuch in einer Praxis wäre der alte Herr noch zu schwach. Normalerweise käme deshalb der Hausarzt jeden Tag zur Visite. Dank modernster Technik kann allerdings auch er die Vor-Ort-Besuche auf ein nötiges Minimum reduzieren.

Wir sind in der Awo-Seniorenresidenz „Drei Gleichen“ in Apfelstädt (Landkreis Gotha). Das Heim ist eine von zwei Pflegeeinrichtungen in Thüringen, die in den letzten Monaten gemeinsam mit der Krankenkasse AOK plus das sogenannte Telekonsil getestet haben. Weitere sieben Heime sind es in Sachsen. Dabei nutzen eigens ausgebildete Pflegefachkräfte einen Rucksack voller medizinischer Geräte, mithilfe derer sie Patientendaten via Internet an eine beteiligte Hausarztpraxis übermitteln. Die Testphase ließ sich die größte Thüringer Krankenkasse zunächst 50.000 Euro kosten.

Heimbewohner haben kaum Vorbehalte gegenüber neuer Technik

In Apfelstädt funktioniert das Konsil an diesem Vormittag so: Pflegefachkraft Carmen Zauner misst beim Patienten EKG, Blutdruck und Sauerstoffsättigung. Dafür nutzt sie EKG-Gerät und Stethoskop aus dem Rucksack. Beide werden an ein Tablett angeschlossen, dass die Daten elektronisch erfasst. Anschließend macht Zauner Fotos von der Wunde und übermittelt alles via Internet an den Hausarzt.

Die Abläufe klappen, der alte Mann muss sich dafür in seinem Bett kaum bewegen. Während der Testmonate habe sich gezeigt, dass die Heimbewohner kaum Vorbehalte gegenüber der Technik haben, sagt Zauner. Im Gegenteil. Sie können den Arzt jetzt öfter als früher sprechen und ihn dabei gegebenenfalls via Tablet-Bildschirm auch sehen. Der Hausarzt wiederum kann bei Bedarf Fachärzte hinzuziehen.

Digitale Vernetzung gibt mehr Sicherheit

Das System sei eine Erleichterung für alle, findet auch Einrichtungsleiterin Katrin Heining-Saal. „Unseren Pflegekräften gibt die digitale Vernetzung mehr Sicherheit. Statt bei akuten Fällen sofort den Notdienst anzurufen, können wir das weitere Vorgehen per Video besprechen.“ Unmittelbarer Effekt: es habe bereits weniger spontane und gerade für Ältere belastende Krankenhauseinweisungen gegeben.

Die Tücken zeigen sich beim anschließenden Arztgespräch. Es dauert, bis Allgemeinmediziner Tobias Stürzkober endlich auf dem Bildschirm zur Datenbesprechung erscheint. Die Verbindung bricht mehrfach zusammen, so dass man zwischendurch aufs Telefon ausweichen muss. Immerhin, die Werte des Patienten sind den Umständen entsprechend positiv – eine gute Nachricht für beide Seiten.

Hoffen auf landesweit viele Nutzer

Bei der AOK, die vor zwei Jahren schon den Telearzt für Hausarztpraxen auf den Weg brachte, ist man auch vom Nutzen des Telekonsils im Pflegeheim überzeugt. Vor allem Kontroll- und Routinetermine böten sich für die telemedizinische Behandlung an. Aber auch bei unklaren Beschwerden der Pflegebedürftigen habe sie sich bewährt. Behandelnde Ärzte müssten nicht mehr bei laufendem Praxisbetrieb zu Hausbesuchen mit oft weiten Wegen übers Land aufbrechen. Eine enorme Zeitersparnis für sie, für die Heimbewohner und auch für die Patienten im Wartezimmer, findet die Thüringer AOK-Vertreterin Marita Ulrich. Nach dem Auslaufen der Testphase Ende September hoffe man deshalb landesweit auf möglichst viele Nutzer.

Würden wir ja gern, sagt Awo-Sprecher Dirk Gersdorf. Wenn nur das Internet schneller und die Datenverbindungen besser wären. Viele Pflegeeinrichtungen befänden sich auf dem Land, wo die Netzanbindung mitunter weiter zu wünschen übrig lässt. Sein Fazit: Funktioniert das Telekonsil, kann es die hausärztliche Versorgung in ländlichen Regionen verbessern. Dafür aber muss Thüringen beim Netzausbau auf dem Land vorankommen.

Das könnte Sie auch interessieren: