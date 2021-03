Eine Frau wird im Impfzentrum in der Panndorfhalle in Gera geimpft. Derzeit gibt es Impftermine für bestimmte Altersgruppen fast nur noch für die großen Impfzentren.

Greiz. Die Impfstelle in Greiz taucht bei der Terminvergabe nicht mehr auf. Nun werden Fragen laut, ob sie schließt.

Termine in Greiz erst nach Impfstoff-Nachlieferung

Die Impfsituation in Deutschland und Thüringen bleibt weiter angespannt. Und ausgerechnet im Landkreis Greiz, der nun erneut zum Hotspot geworden ist, gibt es derzeit keine Impftermine mehr, auch nicht für ältere Menschen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog