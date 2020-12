Terminvergabe für Corona-Impfung ab Mittwoch nach Rangfolge

In Thüringen soll die Vergabe von Terminen für die Corona-Impfung in Impfstellen an diesem Mittwoch (30. Dezember) starten.

Vergeben werden sie zunächst ausschließlich an Menschen, bei denen die Impfung höchste Priorität hat, wie Jörg Mertz, Chef des Pandemiestabs bei der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen, am Montag auf Anfrage sagte. Dazu gehören über 80-Jährige, Gesundheitspersonal in Intensivstationen, Notaufnahmen und Rettungsdiensten. Diesen Gruppen werde die Impfung voraussichtlich im gesamten ersten Quartal 2021 vorbehalten bleiben - wegen der derzeit begrenzten verfügbaren Impfstoffmengen. Die ersten Impfstellen sollen am 13. Januar öffnen.

Bis zum Jahresende werden die Termine nur online über die Internetseite impfen-thueringen.de vergeben, ab dem 4. Januar 2021 auch telefonisch unter 03643-4950490.

Die am Sonntag begonnenen Corona-Schutzimpfungen in Pflegeheimen wurden am Montag in zwei Einrichtungen im Weimarer Land fortgesetzt. Bis Jahresende sollen mobile Impfteams nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung auch noch in Pflegeheimen in Erfurt und im Wartburgkreis unterwegs sein. Damit könnten bis dahin insgesamt zunächst rund 800 Menschen ihre erste von zwei Einzelimpfungen erhalten.

Die zweite Lieferung des Corona-Impfstoffs der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer ist nach Angaben des Thüringer Gesundheitsministeriums am Montag im Freistaat eingetroffen. Planmäßig seien 9750 Impfdosen angekommen, teilte ein Sprecher mit. Weitere Lieferungen werden in den ersten sieben Kalenderwochen des Jahres 2021 erwartet.