Qualifikationen ausländischer Arzt in Thüringen oft nicht gleichwertig

Weimar. Ohne Zuwanderer kommt heute kaum noch ein Krankenhaus in Thüringen aus. Einheitliche Zulassungsverfahren in den Ländern und ein Zentralregister sollen Prüfungsnomaden stoppen.

Bei 90 Prozent der ausländischen Ärzte, die sich in Thüringen um eine Zulassung bewerben, entspricht der Ausbildungsstand nicht den in Deutschland erforderlichen Standards. Das geht aus Informationen des Landesverwaltungsamt (LVA) als zuständige Approbationsbehörde und der Landesärztekammer (LÄK) hervor. "Alle vorgelegten Dokumente und Papiere werden eingehend begutachtet und von der Zentralsstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) in Bonn akribisch geprüft. Dabei wird nur bei jedem Zehnten die Qualifikation als gleichwertig anerkannt", sagte LVA-Chef Frank Roßner in Weimar. Die gründlichen Gleichwertigkeitschecks dienten dem Patientenwohl und sollten sicherstellen, dass nur richtige Ärzte mit Kranken arbeiten.

Aktuell liegen der Approbationsbehörde 311 nicht entschiedene Zulassungsanträge von Ausländern vor. Anfang 2019 waren es noch 731. Die in der Vergangenheit oft kritisierte Verfahrensdauer habe sich verkürzt, der Zulassungsstau sei abgebaut, sagte Roßner. Ausbildungsdefizite müssten von den Bewerbern ausgeglichen und die Qualifikation in Kenntnis- und Sprachprüfungen nachgewiesen werden. Die Erfolgsquote bei Ersteren sei auf 68 Prozent gestiegen. Die Sprachvoraussetzungen erfüllen nur 40 Prozent der Bewerber. Alle Prüfungen können wiederholt werden. Das Bewerber lediglich mit einer befristeten Berufserlaubnis ärztliche Tätigkeiten am Krankenbett ausüben, wolle man künftig verhindern.

Laut Ärztekammerpräsidentin Ellen Lundershausen stammen 25 Prozent der Ärzte in Thüringen aus dem Ausland. Vertreten seien 80 Länder, die meisten kommen aus Syrien und Rumänien. "Ohne sie bräche unser Gesundheitssystem ein, wir brauchen sie", sagte Lundershausen. An den Qualitätsanforderungen dürfe aber nicht gerüttelt werden. LVA und LÄK fordern eine Vereinheitlichung der Prüfungen in den Ländern sowie ein Zentralregister, damit mehrfach durchgefallene Bewerber nicht einfach als Prüfungsnomaden in anderen Bundesländer weiterziehen.

