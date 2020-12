Thüringen-Kliniken vor „Entscheidung eines Aufnahmestopps“

Die Thüringen-Kliniken in Saalfeld. Am Welt-Frühgeborenen-Tag am 17. November erstrahlte die Fassade des Großkrankenhauses in violetter Farbe.

Saalfeld-Rudolstadt. Wegen „prekärer Situation“ haben die Thüringen-Kliniken einen offenen Brief an den Bundesgesundheitsminister und Landesgesundheitsministerin Heike Werner geschrieben.

Wegen einer „aktuell prekären Situation in unserer Klinik“ hat sich der Betriebsrat der Thüringen-Kliniken in Saalfeld mit einem Offenen Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) gewandt. In dem Brief heißt es: „Aktuell spitzt sich die Situation derart zu, dass die Klinik vor die Entscheidung eines Aufnahmestopps gestellt wird.“ Grund sind die derzeit hohen Infektionsraten mit dem Coronavirus in der ostthüringischen Region. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.