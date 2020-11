„Thüringen verschläft wichtiges Thema“

Die Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen (LKHG) appelliert an das Land, die Bundesmittel für Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur von Krankenhäusern abzurufen. Hintergrund ist der kürzlich aufgelegte Krankenhauszukunftsfonds, den der Bund mit drei Milliarden Euro ausgestattet hat. Die Mittel werden nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt, Voraussetzung dafür ist allerdings eine Kofinanzierung der Investitionen durch die Länder oder die Krankenhausträger in Höhe von 30 Prozent. Für Thüringen bedeutet das, dass der Freistaat selbst rund 34 Millionen Euro aufbringen müsste, um 81 Millionen Euro an Bundesmitteln in Anspruch zu nehmen.

Bundesmittel nicht einfach liegen lassen Doch die LKHG befürchtet, dass das Land diese Möglichkeit ungenutzt verstreichen lässt. Seine Sorge begründet sich auf eine Mitteilung des Fachreferats Krankenhaus in der Sitzung des Krankenhausplanungsausschusses am 9. September: „Danach hat Thüringen nicht die Absicht, entsprechende Mittel für den nächsten Landeshaushalt einzustellen“, sagt LKHG-Geschäftsführer Rainer Poniewaß. Man habe das vielmehr erst für den Haushalt 2022 vorgesehen. Poniewaß richtete deshalb bereits Anfang Oktober einen Appell an Gesundheitsministerin Heike Werner (SPD) und warb mit Blick auf die großen investiven Herausforderungen der Kliniken dafür, die Bundesmittel nicht einfach liegen zu lassen. Doch bislang sei dieses Schreiben ohne Antwort geblieben. Dabei drängt aus Sicht der Landeskrankenhausgesellschaft die Zeit: Die Bundesländer müssen unter Zusicherung ihres Eigenanteils bis zum 31. Dezember 2021 die Förderanträge beim Bund stellen. Nicht beantragte Bundesmittel werden bis Ende 2023 an den Bund zurückgeführt. Thüringen müsste also bei den jetzt anstehenden Haushaltsberatungen darüber debattieren. „Wir haben die Sorge, dass der Freistaat hier nicht tätig wird und wieder einmal ein wichtiges Thema verschläft“, sagt Rainer Poniewaß.