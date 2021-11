Thüringer Gesundheitsministerin kündigt bis Jahresende mehr als eine halbe Million Booster-Impfungen an

Weimar/ Erfurt. In etlichen Thüringer Impfstellen sind zur Zeit keine Termine mehr frei

Die Thüringer Landesregierung will bis Ende des Jahres Möglichkeiten für insgesamt rund 550.000 Booster-Impfungen schaffen. Das kündigte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung an. Dies entspreche ungefähr der Hälfte der Booster-Impfungen, wenn sich alle, die vollständig geimpft sind, auch eine Booster-Impfung verabreichen lassen.

"Wir sind froh, dass das sehr gut angenommen wird", sagte Werner. Das Kabinett habe sich darauf verständigt, einen gemeinsamen "Impf-Appell" von Politik und Gesellschaft auf den Weg bringen zu wollen. "Unser Weg aus der Pandemie mittelfristig ist das Impfen."

VielerortsTermine für Impfungen ausgebucht

Wer an den Thüringer Impfstellen online einen Termin buchen will, geht derzeit vielerorts leer aus. Sowohl für Erst- als auch Auffrischungsimpfungen waren am Dienstag etwa in Erfurt, Jena, Weimar, Gotha, Greiz, Ilmenau, Nordhausen oder Schmölln entweder gar keine oder nur noch vereinzelt Termine buchbar, wie aus dem Impfportal hervorging. In weiteren Impfstellen waren Termine teils bis Ende Dezember ausgebucht. In Hildburghausen oder Sonneberg hingegen waren Impfungen teils mit nur einer Woche Vorlauf verfügbar.

Die Nachfrage nach Impfungen, insbesondere an Booster-Impfungen, sei derzeit sehr hoch, hieß es von der für die Impfstellen zuständige Kassenärztliche Vereinigung Thüringen. Derzeit werde an vielen Impfstellen Personal aufgestockt. Kommende Woche sollen demnach erneut Termine angeboten werden. Außerdem könnten Impfwillige auch bei den niedergelassenen Ärzte Termine buchen.