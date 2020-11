Tourismusverband Jena-Saale-Holzland: „Lockdown zeigt Geringschätzung unserer Branche“

Der Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland kritisiert in einer Pressemitteilung den seit Montag geltenden Teil-Lockdown. „Die Bundesregierung appelliert angesichts der steigenden Zahlen an unsere eigene Verantwortung und dass es jetzt auf alle ankommt“, heißt es. Tatsächlich stelle es sich nun aber so dar, dass die Last des Lockdowns vor allem auf die Tourismus- und Kulturbranche verteilt werde. „Dies zeigt eigentlich nur die wirtschaftliche Geringschätzung dieser Branche, die tatsächlich ein starker Wirtschaftsfaktor der Regionalentwicklung und bedeutender Arbeitgeber gerade in ländlichen Regionen ist.“ Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Die Branche habe bereits vor der Corona-Krise mit einem massiven Arbeitskräftemangel gekämpft, der unter anderem zu vermehrten Schließtagen geführt habe. Corona verschärfe die Lage nun signifikant. „Die vielen geschlossenen Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe sowie Dienstleister führten bereits während des ersten Lockdowns zu Entlassungen und Kurzarbeit. Mit jeder zusätzlichen Woche werden diese Zahlen steigen und immer mehr Betrieben droht die Insolvenz“, heißt es in der Erklärung des Tourismusverbandes. Hinzu komme: Finden diese Mitarbeiter in einer anderen Branche eine Anstellung, seien sie für den Tourismus verloren und die Arbeitsmarktprobleme der Branche verschärften sich noch weiter. Kramer: Komplette Schließung ist unverhältnismäßig „Unsere Hoteliers, Gastronomen, Kultureinrichtungen und Einrichtungen der Freizeitwirtschaft haben ebenso wie andere Wirtschaftsunternehmen mit sehr hohem finanziellen und personellen Aufwand die notwendigen Anstrengungen unternommen, Hygienevorschriften erarbeitet und Konzepte erstellt, um einen Betrieb in Pandemiezeiten zu ermöglichen. All das wird jetzt als unbedeutend und unsere Branche ohne jeglichen Beweis als der Hauptpandemietreiber deklariert. Die komplette Schließung und das damit gewissermaßen ausgesprochene Berufsverbot sind unverhältnismäßig“, sagt Harald Kramer, Vorsitzender des Thüringer Tourismusverbandes Jena-Saale-Holzland. Durch den ersten Lockdown und die angeordneten Schließungen hätten die Betriebe in der Tourismusbranche bereits sehr viel verloren und kämpften trotz der bisherigen Hilfen bereits jetzt um ihre Existenz. Durch den sogenannten Lockdown Light würden die versprochenen Hilfen nicht ausreichen, um die Zukunft der Branche zu sichern. „Die touristischen Leistungsketten müssen erhalten bleiben, denn die touristischen Betriebe sind essenziell für die Wirtschaftskreisläufe in unserer Region. Nicht nur die großen Touristikkonzerne, sondern insbesondere die kleinen familiengeführten Betriebe unserer Branche benötigen jetzt die Solidarität von allen und endlich wirksame Hilfe und nicht neue unbegründete Verbote“, appelliert Kramer an die Entscheidungsträger in der Politik.