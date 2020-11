Training in Saalfeld: „Eine gefühlte Ungerechtigkeit“

Darauf muss man erstmal kommen: Zwar müssen in Thüringen - wie in ganz Deutschland - die Fitnessstudios für die nächsten vier Wochen schließen, ausgenommen sind laut freistaatlicher Coronaverordnung aber „medizinisch notwendige Angebote der Rehabilitation“. Im Klartext: Angehörige der Risikogruppe, die beispielsweise nach einem Herzinfarkt Reha-Kurse auf Rezept besuchen, dürfen trainieren, alle anderen aber nicht. Wie gehen hiesige Studiobetreiber damit um?

„Das ist eine gefühlte Ungerechtigkeit, die wir nicht unterstützen werden“, sagte Karsten Leypold, Mitinhaber des Injoy in Rudolstadt. Würde man das Studio für einen Reha-Kurs pro Tag öffnen, führe das zu Unverständnis bei den gesunden Sportlern. Er könne und wolle das seinen Mitgliedern nicht erklären, so der Rudolstädter, zumal der wirtschaftliche Aufwand größer sei als der Nutzen. So fielen Kosten für Trainer, Reinigung, Heizung, Strom und Lüftung an, die in keinem Verhältnis zum Erlös stünden. Außerdem bliebe das Risiko, dass einer der Besucher positiv getestet würde. „Dann sind wir alle komplett für zwei Wochen außer Gefecht“, so Karsten Leypold.

Die Konsequenz: Das Injoy hat am Sonntagabend die Türen geschlossen und schickt die festangestellten Mitarbeiter erneut in Kurzarbeit. Dies sei die sinnvollste und praktikabelste Lösung. Daneben hoffe man auf staatliche Unterstützung als Kompensation für die Zeit der Zwangsschließung.

Anders ist die Situation bei den Fitnessstudios „Life“ in Gorndorf und „Fitness-Camp“ am Mittleren Watzenbach. Für Life-Inhaber Steffen Teichmann kommt die Thüringer Öffnungsklausel, wonach für den Rehabilitationssport geöffnet bleiben darf, sehr kurzfristig. Gleichwohl werde der Reha-Sport im „Life“ stattfinden können. „Was wir machen können, machen wir“, sagt Teichmann - ungeachtet der Frage der Wirtschaftlichkeit. Der Reha-Sport auf Attest mache in seinem Haus nur fünf Prozent der Kundschaft aus. „Die Selbstzahler sind der Top-Bereich“, so Teichmann. Er wisse nicht, ob die angekündigten Überbrückungshilfen nicht nur bei Totalschließungen gezahlt werden. Aber er denke darüber gar nicht nach: „Wir haben eine Verantwortung“, sagt der Life-Chef.

Auch im „Fitness-Camp“ werde es weiterhin Reha-Sport geben, kündigte Reha-Übungsleiter Thomas Fünfstück an. Voraussetzung sei, dass sich bei der Kabinettssitzung am Dienstag nicht noch alles ändert. Aber: „Wenn es erlaubt bleibt, werden wir es tun.“ Für viele der Reha-Patienten wäre eine Sport-Auszeit von ein oder mehr Monaten gefährlich.

Für den SV 1883 Schwarza, der am Erich-Correns-Ring ein Vereinsstudio betreibt, versichert Geschäftsführer Michael Hunger: „Unsere zwölf Reha-Kurse werden ab Mittwoch alle fortgeführt, allerdings zum Teil zeitlich verändert“. Dies betreffe Herzsportler, Lungensportler und Rückenschule. Man sehe dies als Vertrauensvorschuss und wolle den guten Ruf des Vereins in Sachen Rehasport nicht auf’s Spiel setzen. Das Fitnessstudio selbst bleibe aber „definitiv geschlossen“, so der Vereins-Geschäftsführer.