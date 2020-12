Ab Mittwoch gelten verschärfte Regeln im Saale-Orla-Kreis

Schleiz. Laut Robert-Koch-Institut ist der Landkreis auf Platz acht der in Deutschland am meisten von Corona betroffenen Regionen.

Voraussichtlich ab Mittwoch werden im Saale-Orla-Kreis verschärfte Einschränkungen in Kraft treten, um das nahezu ungezügelte aktuelle Infektionsgeschehen wieder in den Griff zu bekommen. „Die Menschen im Saale-Orla-Kreis werden sich aller Voraussicht nach ab Mittwoch auf verschärfte Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie einstellen müssen“, kündigte das Landratsamt am Montag an. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.