Viele Thüringer Kliniken erfüllen bei Operationen die geforderten Mindestmengen nicht

Erfurt. In den nächsten zwei Jahren steigen die OP-Mindestmengen für einige Eingriffe für Krankenhäuser erheblich. Für einige Thüringer Kliniken könnte das schwierig werden.

„Wer viel operiert, macht weniger Fehler.“ Für Guido Dressel, Landeschef der Techniker-Krankenkasse in Thüringen, ist das ein wichtiges Argument für die seit 2004 eingeführten und inzwischen auf neun komplexe Eingriffsarten erweiterten Mindestmengen bei Operationen in Kliniken. Der Zusammenhang zwischen OP-Routine und Behandlungsergebnis sei durch zahlreiche Untersuchungen belegt, so der Kassenvertreter. 2024 und 2025 steigen die Vorgaben für einige Eingriffe teils erheblich. Spätestens ab 2025 müssen sie verbindlich eingehalten werden. Anderenfalls darf nicht mehr operiert werden.

Viele Anbieter haben niedrigere Fallzahlen pro Standort

Vielen Thüringer Kliniken könnten damit absehbar Konsequenzen drohen. Laut TK erfüllten beispielsweise nur fünf der 16 Kliniken, die komplexe Operationen der Bauchspeicheldrüse durchführten, in der Vergangenheit die zukünftig vorgegebenen 20 Operationen. Bei den neu aufgenommenen Brustkrebs-Operationen kamen acht von 17 Kliniken auf die bald geforderten 100 Eingriffe, sechs Krankenhäuser blieben unter 50 Patienten. Das Limit für Eingriffen an der Speiseröhre erfüllte nur die Uni-Klinik in Jena. „Viele Anbieter für bestimmte Operationen haben niedrigere Fallzahlen pro Standort. Die Thüringer Kliniklandschaft muss sich grundlegend ändern“, so Dressel. Kaum Mengen-Probleme gibt es bei Kniegelenk-Totalendoprothesen, bei denen die Vorgaben an 30 von 32 operierenden Häusern meist deutlich übertroffen werden.

Als guten ersten Schritt hin zu mehr Spezialisierungen von Kliniken bezeichnet auch AOK plus-Chef Rainer Striebel die Mindestmengenregelung. „Das muss bei der Weiterentwicklung der Krankenhausstruktur in Thüringen zwingend mit bedacht werden“, so Striebel. Nicht jedes Krankenhaus müsse alles können. „Neben der Behandlungsqualität würde die Spezialisierung von medizinischen Leistungen die Kliniken auch in anderen Bereichen unterstützen. Der Wettbewerb unter den Häusern um qualifiziertes Personal würde entschärft und Ressourcen für Notfallbehandlungen und Routineoperationen frei werden“, sagte der AOK-Chef.

Diskussionen um Frühchenstation in Suhl

Öffentliche Diskussionen gibt es aktuell bereits um die Versorgung von Früh- und Reifgeborenen (Frühchen) mit einem Aufnahmegewicht unter 1250 Gramm am SRH-Klinikum in Suhl. Aktuell sind 20 Fälle gefordert, ab 2024 werden es 25 sein. Als eine von drei Versorger-Kliniken (neben Helios Erfurt und Uniklinik Jena) bleibt Suhl deutlich darunter. Nach vielen Suhler Appellen sowie einer Experten-Anhörung im Thüringer Landtag bleibt die Zukunft der Suhler Station weiter ungewiss. Gespräche zu möglichen Kooperationen mit Häusern in Coburg und Fulda waren im Sommer zunächst ergebnislos abgebrochen worden. Einen Antrag der Bundesländer zur Aussetzung höherer Mindestmengen für Frühstationen ab 2024 lehnte der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ab.

Frank Lange, Chef des Verbandes der leitenden Klinikärzte und Onkologe, erwartet nicht, dass die geplanten Mindestmengen zurückgenommen oder relativiert werden könnten. „Erfahrungen von Ärzten sind ein wichtiges Qualitätsmerkmal. OP-Zahlen allein sagen dazu aber nicht alles aus“, sagte Lange. So könnten auch Bewegungen innerhalb des Ärztepersonals einer Klinik zu Schwankungen bei den OP-Zahlen führen. Daraus dürften keine kurzfristigen Schlüsse über Wohl und Weh von etablierten Klinikabteilungen getroffen werden.