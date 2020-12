Auch wenn im Freistaat mit den ersten Impfungen gegen das Corona-Virus bereits begonnen wurde, wie hier im DRK Pflegeheim Albert Schweitzer in Erfurt, müssen sich Einrichtungen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt aktuell noch gedulden.

Saalfeld/Rudolstadt Kliniken und Altersheime im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt treffen Vorbereitungen und erwarten weitere Informationen. Überraschung und Enttäuschung in der Klinik über späten Start.

Warten auf den Impfstart in Saalfeld-Rudolstadt

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat es bislang noch keine Impfungen gegen das Coronavirus gegeben. Das ergab eine Umfrage in Kliniken und Altersheimen. „Wir warten auf die Informationen aus dem Gesundheitsministerium. Wir sind vorbereitet“, sagt Stephan Breidt, Sprecher der Thüringen-Kliniken. Dort war man überrascht und ja, auch enttäuscht, dass die Klinik bei der Verteilung des Impfstoffes bislang nicht berücksichtigt wurde. Corona-Blog: Eisenacher Klinik nimmt keine Coronapatienten mehr auf - Dresdner Krematorium fährt Leichen nach Thüringen

In den Thüringen-Kliniken mit den drei Standorten Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck werden aktuell etwas mehr als 100 positiv auf das Virus getestete Patienten behandelt, weitere 19 Personen mit Verdacht. Der Klinikbetrieb ist ganz auf die Coronasituation angepasst. „Wir behandeln im Moment nichts anderes als Notfälle und Coronapatienten“, so der Sprecher.

Eine Abfrage unter dem Personal über die Impfbereitschaft ist bereits erfolgt. Die Zahlen wurden dem Ministerium bis 23. Dezember übermittelt. Ohne eine genaue Anzahl zu nennen, sprach Stephan Breidt von einer „großen Mehrheit“ der Mitarbeiter, die bereit ist, sich impfen zu lassen. Die Voraussetzungen seien geschaffen. „Wir können die Impfungen durch eigenes Personal vornehmen lassen, auch die Kühlkette für den Transport des Impfstoffes ist gegeben. Von uns aus kann es los gehen", macht er deutlich.

"Tappen noch im Dunkeln"

„Wir tappen im Moment noch im Dunkeln, was den Impfstart betrifft“, sagt Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes Saalfeld-Rudolstadt. „Wir haben bisher nur die Grundinformationen seitens des Ministeriums bekommen, wie das Prozedere abläuft, aber keine Termine“, ergänzt er. In den Pflegeheimen in Trägerschaft des DRK haben die Mitarbeiter mit den Bewohnern beziehungsweise deren Angehörigen darüber gesprochen und - sofern die Bereitschaft dazu vorliegt - die Einverständniserklärung für die Impfung eingeholt.

Ähnlich stellt sich die Situation im Awo-Pflegeheim in Volkstedt-West dar. „Wir haben alle Bewohner beziehungsweise deren Angehörige angeschrieben und um die Einverständniserklärung gebeten. Dem Schreiben lag auch ein Infoblatt bei. Die Rückmeldungen treffen nun nach und nach ein“, so AWO-Geschäftsführer Hans-Heinrich Tschoepke.



Ab dem 30. Dezember soll über das Gesundheitsministerium ein Portal zur Terminvergabe freigeschaltet werden, zunächst für die Personen der Stufe „höchste Priorität“. Zuständig für die Impfung ist die Kassenärztliche Vereinigung in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium. „Wir bereiten alles vor, klären auf und beziehen auch die Hausärzte ein, die ja über die Vorerkrankungen der Bewohner informiert sind“, so der Rudolstädter Awo-Chef.

Laut der gemeinsamen Internetseite von Ministerium und Kassenärztlicher Vereinigung sollen zum 13. Januar 2021 die Impfstellen in Thüringen für Personen der Stufe „höchste Priorität“ in Abhängigkeit der Impfstoff-Verfügbarkeit öffnen.