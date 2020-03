Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wegen Corona-Epidemie: Pflegeheime befürchten Mangel an Schutzausrüstung

Die Auswirkungen der Corona-Epidemie bekommen auch Thüringens Pflegeheime zu spüren. Man sorge sich um ausreichend Desinfektionsmittel, Schutzmasken-und Handschuhe, heißt es zum Beispiel bei der Awo, die in Thüringen 40 Einrichtungen betreibt. Noch gebe es Reserven, doch woher Nachschub kommen soll, sei unklar, beschreibt Awo-Sprecher Dirk Gersdorf die Situation. Spezielle antivirale Schutzmasken seien gar nicht vorhanden. Um die Ausbreitung zu verhindern, bitte man Besuche auf ein Minimum zu beschränken. „Die Bewohner gehören bei jeder Art von Infekten zur Risikogruppe, das Pflegepersonal ist im Umgang fachlich geschult“, so Gersdorf. Neu sei das flächendeckende Risiko. In den Einrichtungen entwerfe man derzeit Szenarien, wie der Betrieb aufrecht erhalten kann, wenn Mitarbeiter in Quarantäne müssen oder nicht zum Dienst erscheinen können, weil Kitas und Schulen schließen. Man arbeite an pragmatischen Lösungen, wie zum Beispiel die Organisation einer Kinderbetreuung. „Aber das muss mit den Behörden abgesprochen werden, die dezentralen Regelungen in den Kommunen machen es nicht einfacher“, bemerkt der Sprecher.

Auch bei der Diakonie bereitet man sich auf solche Notlagen vor, bestätigt Mitarbeiter Karsten Stüber. In den zwölf Pflegeheimen fühle man sich aufgrund der Erfahrung im Umgang mit Infektionsschutz gut gerüstet, doch Vorkehrungen seien nötig vor allem mit Blick auf das Personal. So prüfe man derzeit, welche ambulanten Leistungen wie Haushaltshilfen zurückgefahren werden können, damit im Notfall Kräfte für die stationäre Pflege frei werden. Der Paritätische Thüringen mahnt derweil an, die sozialen Einrichtungen bei den Hilfen nicht zu vergessen. In Krisenzeiten fallen sie üblicherweise hinten runter, so Landesgeschäftsführer Stefan Werner. Das betrifft neben Pflegediensten auch Werkstätten, Bildungsträger, Beratungsstellen, auch für müsse es finanzielle Hilfen und Maßnahmepläne geben.