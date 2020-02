Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimarhallenpark als Landeplatz

Für einen Notarzteinsatz ist am Donnerstagnachmittag der ADAC-Rettungshubschrauber im Weimarhallenpark gelandet. Der Park war der nächstgelegene denkbare Landeplatz. Ein medizinischer Notfall in den Räumen der Stadtverwaltung an der Schwanseestraße 17 hatte den Einsatz nötig gemacht. In Weimar war kein Notarzt verfügbar, deshalb wurde eine Ärztin aus Jena-Schöngleina eingeflogen. Sie konnte den Patienten stabilisieren. Er wurde ins Weimarer Klinikum gebracht.