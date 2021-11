Weitere Covid-19-Patientin aus Thüringen in Niedersachsen gelandet

Hildesheim/Erfurt. Die ersten Covid-Patienten aus Thüringen sind nach Niedersachsen verlegt worden. Insgesamt wurden 14 Patienten im Freistaat dafür ausgewählt.

Eine weitere Intensivpatientin mit Covid-19 ist am Freitag von Thüringen nach Niedersachsen verlegt worden. Nach Angaben eines dpa-Reporters vor Ort landete die Frau am Mittag mit einem Hubschrauber auf dem Gelände des St. Bernward Krankenhauses in Hildesheim. Eine Kliniksprecherin bestätigte die Verlegung.

Am Donnerstagabend waren die ersten Intensivpatienten mit Covid-19 auf Grundlage des sogenannten Kleeblatt-Konzepts von Thüringen nach Niedersachsen gebracht worden. Mit Stand vom Donnerstag wurde in mehreren niedersächsischen Ministerien mit der Verlegung von acht Covid-Patienten gerechnet. Niedersachsen bildet gemeinsam mit Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern das Kleeblatt Nord, um sich bei Engpässen unter den Bundesländern gegenseitig zu helfen.

