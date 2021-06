Weitere Lockerungen im Landkreis Greiz möglich

Greiz. Die Inzidenz im Landkreis Greiz bleibt weiterhin stabil unter 35. Diese neuen Regeln gelten deshalb ab Freitag.

Die Inzidenz im Landkreis Greiz bleibt auch am fünften Werktag in Folge unter der Marke 35 und liegt laut Lagebericht des Thüringer Gesundheitsministeriums bei nur noch 6,2 (Stand Mittwoch, 0 Uhr). Lediglich zwei registrierte Neuinfektionen werden für die vergangenen 24 Stunden angegeben, sechs für die vergangene Woche. Der Landkreis Greiz hatte damit am Mittwoch nach dem Eichsfeld (6,0) die zweitniedrigste Inzidenz in Thüringen.

Die Inzidenzstabilität macht ab Freitag, 10. Juni, eine Reihe weiterer Lockerungen im Landkreis möglich.

So können sich beispielsweise ab diesem Tag in geschlossenen Räumen wieder ein Haushalt und zehn weitere Personen treffen (nicht mitgezählt werden Kinder unter 14 Jahre, Genese und Geimpfte), im Freien gibt es für private Treffen keine Beschränkung mehr.

Des Weiteren entfällt für eine ganze Reihe von Bereichen die bisher notwendige Testpflicht beim Aufenthalt in geschlossenen Räumen, sei es beispielsweise in der Gastronomie, in Beherbergungsbetrieben, in Museen, Konzerthäusern wie beispielsweise der Vogtlandhalle oder auch in Fitnessstudios und Saunen. Die Pflicht, Kontakte nachzufolgen, bleibt aber weitestgehend bestehen.

Phase Grün in den Schulen

Für Schulen gilt dann wieder Phase Grün (Regelbetrieb mit Infektionsschutz), eine Maskenpflicht besteht damit nur noch im Schulgebäude und bei der Schülerbeförderung, allerdings nicht mehr im Unterricht. Ausflüge und Klassenfahrten können wieder ohne Einschränkungen unternommen werden. Für Kindergärten gilt Phase Grün bereits etwas länger.

Auch Diskotheken dürfen nach Anmeldung bei der zuständigen Behörde, Testpflicht und Kontaktnachverfolgung, wieder öffnen.