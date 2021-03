Weitere Mutationen in Jena typisiert - 76 der neuen Virusvariationen in der Saalestadt registriert

In Jena sind weitere Corona-Fälle von Kontaktpersonen zu bereits Infizierten aufgetreten. Dem Fachdienst Gesundheit wurden am Mittwoch, 10. März, (bis 24 Uhr) 19 neue SARS-CoV-2-Infektionen gemeldet. Ein Teil der Fälle verteilt sich zudem auf Einzelfallgeschehen, teilt die Stadt mit. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog