Wochenmarkt in Jena: Kunden blieben freundlich auf Distanz.

Jena. Konsequenzen für Kultur in Jena werden sehr bedauert.

Weiterhin Angebote für Bildung in Jena

Die neue Grundverordnung des Freistaates Thüringen zum aktuellen Infektionsschutz hat auch für Jena weitreichende Konsequenzen. Reine Kulturangebote entfallen, Offerten für Bildung bleiben erhalten. Was diese Einschränkungen für die Einrichtungen und die Arbeit von Jena Kultur im einzelnen bedeuten, erklärt Sprecherin Birgit Liebold:

Alle Veranstaltungen werden abgesagt, darin eingeschlossen sind alle Konzerte der Jenaer Philharmonie. Deren Probenbetrieb, auch der der Chöre, geht unter Einhaltung der Infektionsschutzregeln aber weiter. Die Kurse in der Musik- und Kunstschule und der Volkshochschule finden planmäßig statt. Die Ernst-Abbe-Bücherei bleibt geöffnet. Aber Veranstaltungen aller Art, nicht zuletzt der 26. Lesemarathon, müssen abgesagt werden.

Die Städtischen Museen Jena werden wie alle übrigen Museen geschlossen. Nach Absprache und im Ausnahmefall sind im Romantikerhaus unter Einhaltung des Infektionsschutzes Bildungsangebote, etwa für Schulklassen, möglich.

Wochenmarkt und Bunter Mark finden weiter statt. Zum Weihnachtsmarkt wird eine thüringenweite Lösung angestrebt.

Die Jena Tourist-Information bleibt eingeschränkt geöffnet, montags bis freitags 11 bis 17 Uhr und samstags 10 bis 14 Uhr.

„Wir begrüßen die Logik in der neuen Thüringer Grundverordnung, Kultur und Kulturelle Bildung getrennt zu betrachten und also Kulturelle Bildung ohne Wenn und Aber dem Bildungsbereich zuzuschlagen und deshalb alle Angebote in diesem Segment aufrecht zu erhalten“, erklärt Liebold. Dennoch sei die Diskrepanz zwischen nötiger Pandemiebekämpfung auf der einen und dem Wunsch nach Erhalt kultureller Angebote auf der anderen Seite für die Einrichtungen und Mitarbeiter von Jenakultur nicht auflösbar. Das werde immer mehr zu einer Zerreißprobe.