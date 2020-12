Weniger HIV-Infektionen in Thüringen

Die Zahl der gemeldeten HIV-Neuinfektionen war in Thüringen nach Angaben des Robert-Koch-Institutes in diesem Jahr mit 30 weiter rückläufig und erreicht somit den niedrigsten Stand seit acht Jahren. Damit leben in Thüringen schätzungsweise 730 Menschen mit HIV und Aids. Deutschlandweit wird die Zahl auf etwa 88.000 Menschen geschätzt. Rund 380 Menschen sind im Jahr 2019 in Deutschland mit Aids verstorben.

Nach aktuellen Schätzungen wissen allerdings fast zwölf Prozent der HIV-Infizierten nicht, dass sie infiziert sind. Betroffene sollten sich daher nicht scheuen, einen Arzt aufzusuchen, und auch bei den Gesundheitsämtern besteht die Möglichkeit, sich kostenlos und anonym beraten und gegebenenfalls entsprechende Tests durchführen zu lassen. Die beiden Thüringer Aids-Hilfen, die Aids-Hilfe Thüringen e. V. und die Aids-Hilfe Weimar und Ostthüringen e.V., begehen in diesem Jahr übrigens bereits ihr 30-jähriges Jubiläum.

Weltweit wird an diesem Dienstag zum 33. Mal der Welt-Aids-Tag begangen. Mit zahlreichen Aktionen erinnern Regierungen, Organisationen und Vereine an HIV und Aids, und rufen dazu auf, Solidarität mit den davon betroffenen Menschen zu zeigen.