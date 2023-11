Weniger Kinder gegen krebsauslösende Viren geimpft

Ein Kinder- und Jugendarzt drückt einen Tupfer an die Impfstelle am Arm einer Jugendlichen. Im vergangenen Jahr gab es in Thüringen deutlich weniger HPV-Impfungen bei Kindern und Jugendlichen gegen Krebs.

Erfurt. Es ist so einfach: Mit zwei kleinen Piksern können Kinder und Jugendliche vor Viren geschützt werden, die bei intimen Kontakten übertragen werden und Krebs auslösen können. Doch zuletzt gab es immer weniger solche Impfungen.

Der erhoffte Nachholeffekt nach der Corona-Pandemie ist ausgeblieben. Angaben der Krankenkasse DAK-Gesundheit zeigen, in Thüringen haben im vergangenen Jahr nur rund halb so viele Kinder und Jugendliche wie 2019 eine HPV-Impfung erhalten. Die seit 2007 von der Ständigen Impfkommission empfohlene Impfung schützt vor Krebserkrankungen im Genital- und Analbereich sowie im Mund-Rachen-Raum, die durch Humane Papillomviren (HPV) hervorgerufen werden. Diese Viren werden zumeist bei intimen Kontakten übertragen.

Nach Angaben der DAK-Gesundheit gingen die Erstimpfungen bei den 9- bis 17-Jährigen um 52 Prozent zurück. Das Minus bei Jungen in diesem Zeitraum betrage 61 Prozent, das von Mädchen fast 40 Prozent. Besonders stark sei der Rückgang bei 15- bis 17-jährigen Jungen mit 70 Prozent. In der Altersgruppe der 9- bis 14-Jährigen hätten nur gut halb so viele Jungen eine erste Impfung erhalten, bei den Mädchen seien die Zahlen um 40 Prozent zurückgegangen.

Für die Analyse wurden anonymisierte Abrechnungsdaten von 17.600 Kindern und Jugendlichen bis 17 Jahren, die bei der DAK-Gesundheit in Thüringen versichert sind, ausgewertet. Laut Robert Koch-Institut erkranken in Deutschland jedes Jahr rund 6250 Frauen und 1600 Männer an HPV-bedingtem Krebs.