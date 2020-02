Wenn der Schmerz zum ständigen Begleiter wird

Silvio (*) ist 43. Seit gut zehn Jahren quälten den Thüringer chronische Rückenschmerzen. Hausarzt, Orthopäde, Physiotherapie, immer mehr und immer stärkere Schmerzmittel - nichts half wirklich. Er wurde an den Bandscheiben operiert, der Schmerz kehrte dennoch zurück, schoss in die Beine und in den ganzen Körper – bis schließlich nichts mehr ging.

Seit einigen Monaten ist der 43-Jährige, der als ausbehandelt galt, Patient im Helios Erfurt. „Schmerzpatienten sind vielfach unterversorgt. Viele Behandlungen laufen nebeneinander her und bringen nicht wirklich etwas“, sagt Rüdiger Gerlach, einer der Chefärzte der Klinik für Neurochirurgie. Auch deshalb setzen Neurochirurgen, Schmerztherapeuten und Psychologen im Erfurter Klinikum seit einiger Zeit auf die multimodale Schmerztherapie. Dabei suchen die verschiedenen Fachrichtungen gemeinsam und abgestimmt nach dem bestmöglichen Behandlungsansatz.

Patient kann Schmerzen selbst beeinflussen

Als einer von jährlich 40 Patienten profitiert der Thüringer Silvio inzwischen vom Verfahren der Neuromodulation. Bei dieser Art „Schmerzschrittmacher“ – Kosten zwischen 18.000 und 22.000 Euro – werden Elektroden in Wirbelsäule und Rückenmark implantiert und so eingestellt, dass der Patient selbst sie über eine Art Handy stimulieren und ansteuern kann. Der Schmerz lasse sich so deutlich reduzieren. Er könne wieder Treppensteigen und längere Strecken gehen, sagt der 43-Jährige. Begleitet durch die Klinikärzte, wird er nun auch die starken Schmerzmittel nach und nach absetzen können.

Ein Glücksfall. Auch die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin (DGS) schlägt Alarm, spricht von schmerzhaften Versorgungslücken bei der Behandlung von Schmerzpatienten. Deutschlandweit behandeln demnach 1200 ambulant tätige Schmerzmediziner rund 3,4 Millionen Menschen mit schwersten chronischen Schmerzen, notwendig wären laut Fachgesellschaft 10.000. Insgesamt geht die Gesellschaft von 23 Millionen Menschen in Deutschland mit chronischen Schmerzleiden aus. Von deren flächendeckender Versorgung sei man Lichtjahre entfernt, zitierte kürzlich die Ärztezeitung den DGS-Vize Michael A. Überall. Dringend notwendig sei die Aufwertung der Schmerzmedizin zum fachärztlichen Versorgungsbereich.

Laut Ingo Palutke, Vorsitzender des Thüringer Verbandes der Schmerztherapeuten und Landessprecher Thüringen des BVSD, kann sich bisher Schmerztherapeut nennen, wer zusätzlich zur fachärztlichen Ausbildung eine einjährige spezielle Ausbildung in Vollzeit mit nachfolgender Prüfung nachweisen kann. Für Thüringen gibt der 55-Jährige Schmerzmediziner mit eigener Praxis für Spezielle und Alternative Schmerztherapie am Asklepios Fachklinikum in Stadtroda vorerst Entwarnung. Derzeit seien im Freistaat 26 Schmerztherapeuten tätig, 16 als Niedergelassene, weitere 10 in Klinikambulanzen.

Schmerztherapeuten fehlt der Nachwuchs

Palutke hat sich unter seinen Thüringer Kollegen umgehört. Nur in einer Praxis liege die Wartezeit für einen Erstkontakt derzeit bei über einem halben Jahr, ansonsten dauere es maximal drei bis vier Monate. Akute Tumor- oder Nervenschmerzen kämen in der Regel innerhalb einer Woche dran. Von über 500 bei den Terminservicestellen angebotenen freien Terminen wurden lediglich knapp 100 abgerufen – damit sei man bei der Deckung des Bedarfs und nicht zuletzt dank auskömmlicher Finanzierung durch KV und Kassen hierzulande offenbar noch gut aufgestellt.

Die Betonung liegt allerdings auf ,noch’. „Der Altersdurchschnitt ist hoch, viele Kollegen gehen demnächst in Ruhestand, dann wird es auch hierzulande eng“, prophezeit Palutke. Nachwuchs ist nicht in Sicht, viele junge Kollegen scheuten die komplexe schwere und zeitaufwendige Schmerztherapie, wo ein Erstkontakt schon mal zwei Stunden dauere. „Eine schmerztherapeutische Zusammenarbeit zwischen verschiedenen in der Schmerztherapie wichtigen Disziplinen, wie sie in den Kliniken immerhin langsam entsteht, gibt es im ambulanten Bereich eher wenig. Da besteht dringender Handlungsbedarf“, mahnt Palutke.

Das sei dann aber auch eine Frage des Geldes. Kooperationen würden nämlich bisher nicht einmal ansatzweise finanziert. Dabei zeigten Pilotprojekte einzelner Krankenkassen zur integrierten ambulanten Behandlung, zum Beispiel bei Rückenschmerzen, dass man durch solche interdisziplinäre Therapien häufig bessere Ergebnisse erzielen und hohe Operationskosten sparen kann. „Geld wäre da, wenn man es denn richtig einsetzt“, sagt Ingo Palutke.