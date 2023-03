Wenn viele in einem Körper sind: Stadtrodaer Chefarzt klärt auf über Persönlichkeitsstörungen

Stadtroda. Ein Stadtrodaer Chefarzt erklärt, warum eine Persönlichkeitsstörung nicht per se gefährlich ist und was es damit auf sich hat.

Seit Robert Louis Stevensons „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ aus 1850 arbeiten sich Film und Literatur in der Moderne gern am Motiv der Multiplen Persönlichkeit ab. Bevorzugt in Thrillern existiert neben der nach außen hin hauptsächlich dominierenden mindestens eine weitere, meist böse Persönlichkeit. Diese literarisch-filmische Fixierung lässt den Eindruck entstehen, dass Menschen gefährlich seien, die unter einer Multiplen Persönlichkeitsstörung leiden.

„Das ist so nicht richtig“, erklärt Udo Polzer, Ärztlicher Direktor des Asklepios Fachklinikums Stadtroda. Er verwendet lieber den Begriff Dissoziative Identitätsstörung.

Was ist eine Dissoziative Identitätsstörung?

„Dissoziative Identitätsstörungen sind durch das Vorhandensein von zwei oder mehr unterscheidbaren Identitäten oder Persönlichkeitszuständen geprägt, die jeweils mit einem eigenen, relativ überdauernden Muster der Wahrnehmung von der Beziehung zur und dem Denken über die Umgebung und das Selbst einhergehen“, erläutert Polzer.

„Ich bin Viele – dafür steht unter anderem eine Patientin mittleren Alters, bei der eine ihrer weiteren Identitäten ein achtjähriges Mädchen ist. Sie ist dann beispielsweise nicht mehr in der Lage, Auto zu fahren und muss sich von ihrer Sozialbetreuerin abholen lassen. Auch gibt es Fälle, in denen Betroffene plötzlich nicht mehr mit dem Computer umgehen können, nur noch mit einer erlernten Fremdsprache oder eigenen Sprache sprechen oder Notizen vorfinden, von denen sie sich nicht erinnern können, sie angefertigt zu haben.“

Das Problem der „gespaltenen“ oder „multiplen“ Persönlichkeit war im 19. Jahrhundert sowohl bei Psychiatern als auch bei Philosophen sehr präsent. Der französische Psychiater Pierre Janet (1859-1947) prägte den Begriff der Dissoziation, der ein seelisches Auseinanderfallen bezeichnet. Seit 1980 wird die dissoziative Identitätsstörung als eigenständiges Krankheitsbild beschrieben.

Wie äußert sich eine dissoziative Identitätsstörung?

Das Spektrum der Symptome und Störungen ist weitreichend. Es umfasst psychische Funktionen des Bewusstseins, die normalerweise zusammenwirken, in den Erkrankungsphasen jedoch nicht mehr harmonieren. Das betrifft das Gedächtnis, die Wahrnehmung von sich und der Umwelt und das Identitätserleben. Betroffene können sich an bestimmte Erlebnisse nicht mehr erinnern, wissen nicht mehr, was sie am Vortag getan haben oder wie das Glas Milch auf den Küchentisch gekommen ist.

Im Unterschied zur Schizophrenie, sind sich die Patienten ihrer Trugwahrnehmung aber durchaus bewusst. Es fehlen die Denkstörungen und die paranoiden Symptome.

„Die Dissoziative Identitätsstörung ist die schwerste Erkrankung im Spektrum der dissoziativen Störungen. Alle drei Bereiche des Bewusstseins, also das Gedächtnis, die Wahrnehmung und das Identitätserleben sind durchgehend beeinträchtigt“, sagt Polzer.

Es kommt zur Manifestation verschiedener Persönlichkeits- oder Selbstzustände, die wechselnde Kontrolle über das Erleben oder Verhalten des Individuums übernehmen. Im Extremfall kann es zu einer sogenannten dissoziativen Fugue kommen.

„Fugue“ kommt von dem lateinischen Wort für „Flucht“. Hierbei verlieren die Betroffenen nahezu alle Erinnerungen an die Vergangenheit und verschwinden aus dem gewohnten Lebensumfeld, indem sie ihre Familie und ihre Arbeit zurücklassen.

Was sind die Ursachen für eine dissoziative Identitätsstörung?

Ursache Dissoziativer Identitätsstörungen sind fast immer überwältigende Traumata in der Kindheit infolge sexueller, körperlicher oder emotionaler Misshandlung beziehungsweise Vernachlässigung. Auch der frühe Verlust eines Elternteils oder eine schwere Erkrankung im frühen Kindesalter können verantwortlich sein.