Die Gothaer Innenstadt am letzten Einkaufstag vor dem aktuellen Lockdown.

Der Ministerpräsident hat vor allem in diesen Tagen nur ein erkennbares Ziel: Thüringen aus der Falle zu befreien, in der es sich aktuell befindet. Als einziges Land liegt es bei der Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche über 100 -- und dies auch noch deutlich. Am Montag erhöhte sich die Zahl erneut auf 135. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog