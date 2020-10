„Wir betreiben hier auch Seelsorge“ – Soldaten in der Corona-Krise

Von einem kurzen Anruf kann nicht die Rede sein: Zehn bis 15 Minuten muss sich Oberstabsgefreiter David* schon Zeit nehmen, wenn er sich vom Gesundheitsamt des Kreises Weimarer Land aus bei Menschen meldet, die sich entweder mit dem Coronavirus infiziert haben und deshalb in Quarantäne sind oder die sich als enge Kontaktpersonen in häuslicher Isolation befinden. Feinfühlig gelte es herauszufinden, wie sich die Betroffenen fühlen. „Und wenn dann jemand sofort in Tränen ausbricht, geht einem das schon ans Herz“, sagt der 29-jährige Bundeswehrsoldat.

David gehört dem Aufklärungsbataillon 13 aus Gotha an, schiebt aber seit gut einer Woche zusammen mit weiteren Soldaten im Gesundheitsamt in Apolda Telefondienst. Nachdem im Weimarer Land der für die 82.000 Einwohner kritische Wert von 41 Neuinfektionen überschritten war, hatte sich die Behörde mit einem offiziellen Amtshilfeantrag an die Bundeswehr gewandt. „Allein mit unserem Personal hätten wir es nicht geschafft, der Situation Herr zu werden“, begründet Silke Schmidt, Sprecherin des Landratsamtes, dieses Vorgehen. Zumal die Behörde auch Teams aus zwei oder drei Mitarbeitern bilden musste, die ausschwärmen und beispielsweise die Einhaltung der Maskenpflicht in Bussen prüfe.

Zugespitzt hatte sich die Lage, nachdem am 1. September ein Bus mit 30 Senioren aus Jena, Sömmerda und dem Weimarer Land aus Tschechien zurückgekehrt war und sich herausstellte, dass 20 der 26 Reisenden aus dem Weimarer Land positiv auf Covid-19 getestet worden waren.

Entscheidung über HIlfe trifft Kommando in Berlin

Die Zahl der Neuinfektionen stieg in der Folge rasch an, bis es schließlich am 16. September 48 Fälle im gesamten Landkreis waren. Um die Einhaltung der Quarantäne durch die Betroffenen zu kontrollieren, aber auch enge Kontaktpersonen ausfindig zu machen und zu isolieren, war das Gesundheitsamt nun auf externe Unterstützung angewiesen. Leo von Gaudecker half dabei, den Antrag an die Bundeswehr zu stellen. Der Wahl-Reinstädter, der im zivilen Leben im Landesrechnungshof arbeitet, ist Oberstleutnant der Reserve und wegen der Pandemie wieder in die Camouflage-Uniform geschlüpft.

Als Leiter des sogenannten Kreisverbindungskommandos Weimarer Land, also der Schnittstelle zwischen ziviler und Militärbehörde, sitzt er seit Wochen mit am Tisch, wenn der Pandemiestab des Kreises zu Lagebesprechungen zusammenkommt – und kann daher gut einschätzen, wann die Kreisverwaltung personell am Limit ist. „Deshalb mussten wir die Bundeswehr jetzt um Amtshilfe bitten“, sagt er. In dem Antrag müsse möglichst exakt beschrieben werden, welcher Art die Hilfe sein soll. Zudem müsse die Landrätin zusichern, dass der Kreis entstehende Kosten übernimmt.

Die Entscheidung darüber, ob Hilfe möglich ist, trifft indes nicht das Kreisverbindungskommando und auch nicht das Landeskommando Thüringen, sondern das Kommando Territoriale Aufgaben in Berlin. „Die Experten dort prüfen, ob überhaupt Kräfte zur Verfügung stehen und es keine rechtlichen Hürden gibt“, sagt der Sprecher des Landeskommandos Thüringen, Oberstleutnant Michael Weckbach. Bei dem Hilferuf aus Apolda habe indes schnell festgestanden: Hier ist der Einsatz der Bundeswehr gerechtfertigt.

Zwei Soldaten der Sanitätseinsatzstaffel Bad Salzungen wurden in die Abstrichstelle im Landratsamt Apolda entsandt, sieben aus dem Gothaer Bataillon mit der Kontaktnachverfolgung und der Quarantäne-Kontrolle betraut. In Thüringen sind in der Corona-Pandemie Soldaten bereits in Gera, in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl und im Landkreis Sonneberg eingesetzt worden – vorrangig in Abstrichstellen und bei der Kontaktnachverfolgung

Bei Anrufen und Besuchen geht es nicht um Fürsorge

Zurück ins Gesundheitsamt Apolda: „Die Quarantäne einzuhalten, fällt jungen Leuten genauso schwer wie den alten“, hat Hauptfeldwebel Anne-Katrin bemerkt. Bei vielen Betroffenen lägen nach spätestens einer Woche die Nerven blank, sie bräuchten Verständnis und Ermutigung. „Anderen geht es körperlich oder mental so schlecht, dass wir ihnen nachmittags einen Hausbesuch abstatten“, berichtet die Sanitäterin. In einigen Fällen sei dabei auch schon die Einweisung ins Krankenhaus veranlasst worden. Manchmal würden aber auch Personen aufgesucht, die bei den täglichen Kontrollanrufen nicht zu erreichen sind: „Im besten Falle werkeln sie in ihrem Garten“, sagt Oberstabsgefreiter Mathias. Es gehe bei den Anrufen und Hausbesuchen nicht nur um Kontrolle, sondern auch um Fürsorge. Denn es könne ja auch jemand zuhause gestürzt oder gar bewusstlos sein.

Die Soldaten erkundigen sich nach Beschwerden und fragen, ob die Versorgung mit Lebensmitteln gewährleistet ist.

Doch daneben gehe es eben auch darum, die Menschen psychisch aufzufangen: „Wir betreiben hier so etwas wie Seelsorge“, sagt Oberstabsgefreiter David. Dass die Pandemie wie unter einem Brennglas zeigt, woran es auch sonst vielen im Alltag mangelt – Ansprache, Austausch, konkrete Hilfe -, ist ihm bewusst. „Zum Glück haben wir hier dafür die Zeit.“

Inzwischen hat sich die Lage im Weimarer Land entspannt: 26 Infektionen gibt es aktuell. Aber 175 enge Kontaktpersonen befinden sich noch in Quarantäne.

* Das Landeskommando bat darum, keine vollständigen Namen zu nennen.