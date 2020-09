Wissenschaftler streiten über Corona

Infektiologe Mathias Pletz, Direktor des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Uniklinik Jena.

Mathias Pletz, Direktor des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene an der Uniklinik in Jena, warnt vor übereilten Gewissheiten in der Diskussion um Corona. „Wir wissen längst noch nicht alles über das Virus und wie der menschliche Körper sich damit auseinandersetzt. Das gilt für Fragen nach der Übertragung durch Schmierinfektionen oder Aerosole ebenso wie für die nach der Immunität oder der Rolle der Antikörper“, sagt Pletz im Gespräch mit dieser Zeitung.