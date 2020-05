Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wissenschaftler: Wird „mit großer Sicherheit“ eine zweite Welle geben

Ein an regionale Lagen angepasstes Vorgehen bei Lockerungen in der Corona-Krise ist aus Sicht mehrerer Wissenschaftler gerechtfertigt. Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, betonte am Dienstag in Berlin, dass die Gegebenheiten regional unterschiedlich seien - dem müsse man Rechnung tragen. Natürlich sei ein gemeinsamer Plan wünschenswert, aber Variationen in Anbetracht der jeweiligen Situation vor Ort halte er für „normal und selbstverständlich“. Zugleich gab Wieler zu verstehen, dass Wissenschaftler mit weiteren Infektionswellen im Lauf der Pandemie rechnen, was Wachsamkeit erfordere.

Mit Lockerungen mehr Kapazitäten für Behandlungen und Tests geschaffen

Mit Lockerungen wachse natürlich das Risiko für wieder mehr Infektionen, sagte auch Wieler. Deshalb seien in den vergangenen Wochen weitere Kapazitäten geschaffen worden, etwa für Behandlung und Tests. Deutschland sei gut vorbereitet, betonte der RKI-Chef. Auch werde die Therapie der Erkrankung besser, Ärzte hätten mehr Erfahrungen mit Covid-19-Patienten.

„Wir müssen Infektionen, die jetzt auftreten, früh erkennen“, betonte Wieler. Kontakte von Infizierten müssten schnell nachverfolgt werden. Ziel sei es, im „neuen Alltag“ Ausbrüche schnell zu unterbinden.

„Das ist eine Pandemie. Und bei einer Pandemie wird dieses Virus so lange Krankheiten hervorrufen, bis 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung infiziert sind“, bekräftigte Wieler. Es werde „mit großer Sicherheit“ eine zweite Welle geben, dessen sei sich die Mehrheit der Wissenschaftler sicher. Viele gingen auch von einer dritten Welle aus. Angesichts dessen werde die geplante App zur Kontaktnachverfolgung auch noch zu einem späteren Zeitpunkt gebraucht, die Entwicklung dauere weiter an. Wann die App an den Start gehen könnte, sagte der RKI-Chef nicht.

„Angesichts der inzwischen deutlich gesunkenen Anzahl der täglichen Neuinfektionen erscheint es möglich, dass in wenig betroffenen Regionen teilweise Lockerungen stattfinden“, erklärte der Direktor des Instituts für Medizinische Epidemiologie, Biometrie und Informatik vom Uniklinikum Halle (Saale), Rafael Mikolajczyk, auf Anfrage. Eine Bedingung dafür sei aber, dass die Gesundheitsämter alle Neuerkrankten und deren Kontakte in diesen Regionen auch tatsächlich nachverfolgen, testen und isolieren könnten. Könnten Infektionsherde nicht zeitnah gestoppt werden, sei ein erneutes Aufflammen der Epidemie zu erwarten - und eine erneute Verschärfung der Maßnahmen.

Virologe Drosten: Zentrale Regelung wünschenswert

Der Charité-Virologe Christian Drosten sagte am Dienstag im NDR-Podcast, dass man etwa in derzeit wenig vom Virus betroffenen Regionen wie Mecklenburg-Vorpommern zugestehen müsse, dass dort unter Umständen auch örtliche Regelungen getroffen werden können. Die Gefahr sei schließlich anders als in Gegenden mit deutlich mehr Infektionen. Generell sei aber eine zentrale Regelung immer wünschenswert, damit die Menschen wissen, woran sie sind.

RKI-Chef Wieler betonte, lokale Entscheider sollten nun bestimmte Messparameter im Blick behalten - „wenn diese Parameter Signale geben, dann muss man wieder die Lockerungen zurücknehmen, und zwar lokal“. Wieler zählte drei Felder auf: die Übertragbarkeit (etwa Reproduktionszahl, Gesamtzahl nachgewiesener Fälle, Dynamik), die Krankheitsschwere (Anteil der Patienten im Krankenhaus etwa) und die Kapazitäten im Gesundheitssystem (freie Intensivbetten, Möglichkeiten der Gesundheitsämter beim Ausbruchsmanagement, Testkapazitäten).