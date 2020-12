Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Greiz sinkt leicht

Die meisten aktiven Fälle gibt es weiterhin in der Stadt Greiz (144).

Die derzeit aktive Zahl an Corona-Fällen liegt im Landkreis Greiz am Dienstagnachmittag bei 626 Infizierten. Das sind sieben Fälle weniger als noch am Sonntag, als die Zahl der aktiven Fälle bei 633 lag. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die aktiven Fälle umfassen alle Personen, die sich angesteckt haben, aber noch nicht genesen sind. Sie können das Coronavirus weiterverbreiten. Vereinfacht gesagt: Solange die Zahl der aktiven Fälle wächst, gelingt es nicht, die Pandemie einzudämmen. Schrumpft sie, könnte das ein Indiz für erfolgreiche Bemühungen sein.

Fünf weitere Todesfälle seit Sonntag

Insgesamt steigt die Zahl der Personen im Landkreis Greiz, die sich mit dem Virus infiziert haben, auf 2301. Davon gelten 1602 Personen inzwischen als genesen. 73 Patienten sind im Landkreis Greiz im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das sind fünf Todesfälle mehr als am Sonntag vom Landratsamt vermeldet (68).

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner) des Landkreises Greiz sinkt im Vergleich zum Sonntag ebenfalls von 252,7 auf nunmehr 212,9.

RKI: Zahlen mit Vorsicht zu genießen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) teilt in seinem Bericht allerdings mit, dass die aktuellen Zahlen mit Vorsicht zu genießen seien, da während der Weihnachtsfeiertage vermutlich weniger getestet wurde. Zudem könne auch noch bis kurz nach Silvester mit weniger Meldungen von den Gesundheitsämtern zu rechnen sein, da meist weniger Personen einen Arzt aufsuchen würden. Zum anderen könne es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI übermitteln.

Die meisten aktiven Fälle gibt es weiterhin in der Stadt Greiz (144). Es folgen Zeulenroda-Triebes (90), Ronneburg (50), Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (39), Weida (42) und Kraftsdorf (32).

