Zahl der Corona-Toten in Saalfeld-Rudolstadt steigt auf 216

An den Thüringen-Kliniken in Saalfeld wird an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, wo bei Coronaverdachtsfällen der Abstrich erfolgt. Dazu wurde im Innenhof ein Container des THW aufgestellt.

Zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin am Mittwoch für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt gemeldet. Damit steigt die Zahl der Coronatoten auf 216. Das ist nach dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen (241) der zweithöchste Wert in Thüringen. Acht der allesamt seit November Verstorbenen waren jünger als 60. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog