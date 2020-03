Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei weitere Corona-Fälle im Saale-Holzland-Kreis

Dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises sind am Donnerstag zwei weitere Fälle von Corona-Infektionen im Landkreis bekannt geworden. Die beiden Fälle stehen nicht miteinander und auch nicht mit dem bereits bekannten Erkrankungsfall im Landkreis in Verbindung.

Bei den beiden neuen Fällen handelt es sich um eine Frau und einen Mann. Die Frau hatte sich zuvor in Südtirol aufgehalten. Der Mann war im Urlaub in Österreich gewesen. Beide befinden sich in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt ermittelt jetzt die Kontaktpersonen der beiden infizierten Personen und ordnet Quarantäne an.

Damit gibt es im Saale-Holzland-Kreis jetzt drei bestätigte Corona-Fälle. Von den Kontaktpersonen des am Dienstag als infiziert gemeldeten Mannes aus dem Saale-Holzland-Kreis liegen inzwischen für neun die Testergebnisse vor; alle sind negativ.

Live-Blog Coronavirus: 14 Infizierte in Thüringen - Kreise und Städte verschärfen Veranstaltungsverbot

Corona in Thüringen: Diese Veranstaltungen fallen aus oder werden verlegt