Jäger nach Jagdunfall im Wartburgkreis in Krankenhaus

Der Mann war mit einem weiteren Waidmann auf der Jagd nach Wildschweinen, als sich ein Schuss aus seinem Gewehr löste, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Streifschuss habe den Mann am Ohr verletzt. Er sei nach dem Unfall zwischen den Geisaer Ortsteilen Ketten und Walkes am Mittwochabend in ein Krankenhaus nach Fulda gebracht worden. Wie es dazu kam, dass sich der Schuss löste, sei bisher ungeklärt. Die Polizei ermittle nun zu den Umständen, hieß es.

Schwere Jagdunfälle in Thüringen

Zuletzt kam es etwa 2018 zu schweren Jagdunfällen in Thüringen: Bei einer Erntejagd in Unterwellenborn (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) war ein Jäger getötet worden, in Großsaara (Landkreis Greiz) war ein und schwer verletzt worden. In der Nähe hatte eine Jagd stattgefunden.

Anmerkung der Redaktion: Die Polizei hat frühere Angaben korrigiert: Der Schuss löste sich aus der Waffe des Jägers, der getroffen wurde, und NICHT aus der Waffe seines Begleiters. Die Meldung wurde entsprechend angepasst.

