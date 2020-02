Jena. Das Angebot an Intercity-Express-Fahrten in Jena ist klein: Dadurch fielen die Ausfälle im Januar noch stärker ins Gewicht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jena-ICE fallen oft aus: Das sagt die Deutsche Bahn dazu

Nach der Eröffnung der Neubaustrecke über Erfurt fährt nur noch ein Intercity-Express pro Tag in Jena ab und einer kommt in der Stadt an. Doch im Januar kam es zu starken Einschränkungen im Rumpfangebot. So fielen gleich fünf Fahrten von Jena nach Hamburg beziehungsweise Stralsund sowie fünf Fahrten von Hamburg nach Jena aus. Wir haben bei der Deutschen Bahn nachgehakt.

Nach der internen Recherche teilt ein Bahnsprecher mit, dass es keinen systematischen Grund für die Ausfälle gebe. In einem Fall habe es sich um eine technische Störung am Zug gehandelt, im anderen um eine Oberleitungsstörung. Hinzu kommen weitere betriebliche Ursachen. Der Bahnsprecher sagt deshalb: „Wir können uns für die Ausfälle nur entschuldigen.“ Komplettrückzug dementiert: Konstante Nachfrage Oder will die Bahn die Jenaer Fahrgäste schon langsam daran gewöhnen, den ICE-Verkehr auf der Strecke komplett zu streichen? „Nein, das ist nicht der Fall. Die Nachfrage liegt auf einem konstanten Niveau. Deshalb sind die Ausfälle umso ärgerlicher“, sagt der Bahnsprecher. Als Alternative, wenn doch einmal der ICE nicht fährt, empfiehlt er den Umstieg auf die Regionalexpress-Züge, die Anschluss an die Fernverkehrsknoten in Halle und Leipzig herstellen. Die hohe Nachfrage für die beiden einzig verbliebenen Jena-ICE bestätigt Olaf Behr, Vorsitzender des Landesverbandes Pro Bahn in Thüringen. „Regelmäßig nutzen viele Fahrgäste diese Verbindung, die wichtig für den Wirtschaftsstandort Jena ist“, sagt Behr. „Deshalb wiegt es umso schwerer, wenn die einzige Nabelschnur im Fernverkehr ausfällt.“ Aus einstigem Stundentakt wurde ein ICE pro Tag und Richtung Bis Ende 2017 war Jena ans Taktnetz im Fernverkehr der Deutschen Bahn angeschlossen. Die ICE auf der Linie von Hamburg über Berlin nach München hielten jede Stunde am Paradiesbahnhof. Inzwischen rollen die ICE über Erfurt und die Tunnelkette im Thüringer Wald nach Süden. Auf der Neubaustrecke sind höhere Geschwindigkeiten möglich, so dass sich die Reisezeit zwischen Berlin und München erheblich verkürzt hat. Jena bekam als Ersatz einen ICE, der am Morgen um 6.59 Uhr im Bahnhalt Jena-Paradies abfährt. Der Zug erreicht Berlin um 9.30 Uhr. Abends startet der ICE um 18.37 Uhr und kommt um 20.59 Uhr in Jena an.