Was macht Corona mit uns? Die Psychologin Maria Richter findet, dass die Schutzmaßnahmen gegen das Virus der psychosozialen Gesundheit und dem Immunsystem mehr schaden als nützen. Wir sprachen mit der niedergelassenen Psychotherapeutin, die auch als leitende Psychologin in der Sektion Schmerztherapie des Universitätsklinikums Jena arbeitet.

Die Jenaer Psychologin Maria Richter Foto: Maria Richter

Sie haben im Mai einen Brief an die Bundesregierung, die Landesregierung und an den Jenaer Krisenstab geschrieben, in dem Sie vor den Gefahren der chronischen Stressbelastung durch die Coronamaßnahmen warnten. Sind Ihre Befürchtungen eingetreten?

Die erhöhte psychische Belastung in der Bevölkerung sehe ich weiterhin als problematisch an. Durch die Maßnahmen entstehen Ängste vor Krankheit und sozialen Kontakten, insbesondere bei Kindern wird dies immer präsenter. Kinder sollen nicht singen, sich nicht anfassen, nur mit Abstand spielen und es wird ihnen suggeriert, sie könnten eine Gefahr für andere Menschen darstellen, könnten sogar verantwortlich sein für den Tod der Großeltern. Dadurch entstehen neben den Ängsten auch Schuldgefühle und chronischer Stress.

Dieses Verhalten manifestiert sich?

Von der Entstehung psychischer Erkrankungen wissen wir, dass frühe Prägungen, zum Beispiel durch Angst- und Schuldgefühle, Risikofaktoren sind. Jeder Mensch ist unterschiedlich anfällig. Einige Kinder reagieren jetzt schon heftig mit sozialen Ängsten, Schlafstörungen, Kopfschmerzen und anderen stressassoziierten Symptomen. Viele dieser Auswirkungen werden wir aber auch erst in einigen Jahren sehen können.

Was passiert bei chronischem Stress im Körper?

Es kommt zu einer dauerhaften Schwächung verschiedener Körpersysteme, unter anderem des Immunsystems, was zu schwereren und verlängerten Verläufen bei Infektionskrankheiten führen kann. Auch ungesunde und selbstschädigende Verhaltensweisen treten bei chronischem Stress verstärkt auf, von erhöhtem Alkoholkonsum bis hin zu Suizidalität.

Haben Sie in Ihrer Arbeit als Psychotherapeutin bemerkt, dass mehr Menschen Hilfe suchten?

Erst einmal kamen weniger Patienten zur Therapie, doch seit Mai steigt der Behandlungsbedarf bei psychisch und chronisch körperlich Kranken wieder. Auch Menschen, die vorher nie psychische Probleme hatten, reagieren zunehmend mit Angst- und Überlastungssymptomen.

Wie stark sind die Therapieplätze derzeit ausgelastet?

Im psychotherapeutischen Bereichen sind die Wartezeiten tendenziell gestiegen, durch die Therapieunterbrechungen und die teilweise immer noch reduzierte Anzahl von verfügbaren Therapieplätzen. Besonders kritisch ist das im stationären oder teilstationären Bereich, wo jetzt Wartezeiten bis zu einem Jahr entstehen können.

Sie schlugen in Ihrem Brief vor, Abstand von den Abstandsregeln und dem Mund-Nasen-Schutz zu nehmen. Halten Sie das jetzt auch noch für sinnvoll?

Es ist sicher sinnvoll, sich regelmäßig und gründlich die Hände zu waschen, oder auch Kontakte zu reduzieren und mehr Abstand zu halten, wenn man erkrankt ist. Der Nutzen von Mund-Nasen-Bedeckungen und Abstandsregelungen bei Gesunden ist unter Fachleuten umstritten. Selbst wenn man von einem mittleren Nutzen zur Eindämmung von Covid-19 ausgeht, stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Die genannten schädlichen Auswirkungen auf das Immunsystem und auf die Krankenversorgung betreffen ja weite Teile der Bevölkerung, allen voran die „Schwächeren“, also Kinder, alte Menschen und chronisch Kranke.

Im Vergleich zu anderen Ländern wie Spanien und Italien ist Deutschland bislang noch relativ gut durch die Krise gekommen. Würden jetzt die Schutzmaßnahmen wie Abstand und Mund-Nasen-Schutz wegfallen, stiegen womöglich auch die Fallzahlen wieder. Das würde doch auch Ängste in der Bevölkerung wachrufen.

Aus psychotherapeutischer Sicht wäre wohl eher das Gegenteil der Fall. Durch die Maßnahmen werden wir ständig an die potentielle Gefahr erinnert. Aus der Behandlung von Angststörungen wissen wir, dass diese sogenannten Vermeidungs- oder auch Sicherheitsverhaltensweisen Ängste langfristig verstärken. Es klingt zunächst paradox, aber das Aufheben einiger Schutzmaßnahmen würde zwar eventuell kurzfristig einige Menschen verunsichern, längerfristig aber Angst und Stress reduzieren und damit das Immunsystem stärken. Ein starkes Immunsystem ist der beste verfügbare Infektionsschutz und sollte mehr in den Fokus der gesundheitspolitischen Entscheidungen gerückt werden.

Der Großteil der Bürger steht derzeit hinter den AHA-Regeln und den Maßnahmen der Bundesregierung. Einige gehen aber auch auf die Straße, von besorgten Bürgern bis hin zu Verschwörungstheoretikern. Was denken Sie als Psychologin, wenn Sie Menschen sehen, die in Verschwörungstheorien abdriften?

Verschwörungsideen entstehen verstärkt, wenn die Menschen das Gefühl haben, nicht ausreichend aufgeklärt zu werden oder unverhältnismäßig eingeschränkt zu werden. Es ist zunächst ein normaler und wichtiger psychologischer Prozess, dass man dann kritisch hinterfragt und nach alternativen Erklärungen sucht. Solche Ideen können in Einzelfällen grotesk werden, aber eine generelle Abwertung halte ich für sehr problematisch. Man sollte die Diskussion für verschiedene Sichtweisen offen halten. Ich sehe bei den Protesten viele Menschen, die sich Sorgen um die langfristigen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft machen.

Müsste die Politik anders kommunizieren, damit die Ängste vor dem Virus gemildert werden?

Ja. Ich lese gerade wieder viele unnötig angstmachende Formulierungen wie „besorgniserregend“ „brandgefährlich“ oder „Die Pandemie geht gerade erst los“. Es wäre jetzt wichtig, den Menschen wieder mehr Eigenverantwortung und Grundvertrauen zu geben.

Nun sagen einige Familien, dass sie durch Home Office und andere Veränderungen mehr Zeit für ihre Familie haben. Hat denn die Corona-Krise nicht auch positive Auswirkungen?

Ich sehe auch einige positive Veränderungen wie flexiblere Arbeitszeiten, bewusstere Familienzeiten und stärkere Wertschätzung von Aktivitäten in der Natur. In vielen Familien haben sich Konflikte durch die Mehrfachbelastungen aber auch verschärft.

Haben Sie jemals eine Antwort auf Ihren Brief bekommen?

Vom Jenaer Krisenstab habe ich keine Antwort bekommen, obwohl darin ja viele Wissenschaftler engagiert sind und ich an einem Austausch sehr interessiert gewesen wäre. Von der Staatskanzlei habe ich ein Standardschreiben erhalten, von der Bundesregierung nichts. Das habe ich aber auch nicht erwartet.