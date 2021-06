Jenakultur sagt Altstadtfest im September ab

Jenakultur muss in diesem Jahr das Altstadtfest in Jena absagen. Das Stadtfest sollte vom 10. bis 19. September stattfinden.

Jena. Nach aktueller Corona-Beschlusslage wäre nur ein abgewandeltes Format möglich. Initiative Innenstadt bedauert den Schritt.

In der Stadt normalisiert sich das öffentlich Leben. Und doch muss Jenakultur das Altstadtfest im September absagen. „Nach aktueller Beschlusslage wäre ein Altstadtfest nur in einem stark abgewandelten Format wie im letzten Jahr möglich, was jedoch kaum dem Charakter des Jenaer Altstadtfestes entspricht und auf viele Möglichkeiten, die das Fest sonst bietet, verzichten müsste“, hieß es am Dienstag in einer Pressemitteilung.

Die Frage, ob in absehbarer Zeit weitere Lockerungen für Großveranstaltungen und Volksfeste möglich sind, wird voraussichtlich erst in der Ministerpräsidentenkonferenz Mitte August geklärt. „Auch wenn die neuen Beschlüsse positiv ausfallen und mehr Möglichkeiten bieten, ist es nicht möglich, innerhalb von nur wenigen Wochen ein Altstadtfest zu planen. Bereits die Planung der Kulturarena hat uns trotz geringerer Kapazitäten und der Konzeptanpassungen vor einen immensen Planungsaufwand gestellt“, sagt Daniel Illing, Leiter des Veranstaltungsmanagements bei Jenakultur.

Krise in der Veranstaltungsbranche noch lange nicht überwunden

Die Gespräche mit Schaustellern und Gastronomen hätten gezeigt, dass trotz der derzeitigen Lockerungen und niedrigen Inzidenzen die wirtschaftliche Krise in der Veranstaltungsbranche noch lange nicht überwunden sei, sagt der stellvertretende Werkleiter Carsten Müller. „Gastronomen und Händler verfügen derzeit nicht über das notwendige Standpersonal. Schausteller müssen ihre Unternehmen noch immer stilllegen, weil die Kosten für den Betrieb die zu erwartenden Einnahmen aufgrund der gegenwärtigen Situation nicht decken.“

Für die Initiative Innenstadt ist die erneute Absage bedauerlich. Neben der fehlenden zweiwöchigen Belebung der Innenstadt bricht damit vermutlich auch der für den 12. September geplante verkaufsoffene Sonntag weg. „Gerade in der aktuellen Situation benötigen wir jeden einzelnen Tag, um Einnahmen zu generieren“, sagt Michaela Jahn-Neubert, Vorstandsvorsitzende der Initiative Innenstadt Jena. Gemeinsam mit Jenakultur und Jenawirtschaft appelliert die Initiative Innenstadt an die Landesebene, für 2021 unbürokratische Möglichkeiten zur Genehmigung des verkaufsoffenen Sonntags anzubieten.