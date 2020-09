Kaisers Kulinarik: Eine Weiber-Wirtschaft

Matthias Kaiser reist durch Thüringen und entdeckt bemerkenswerte Restaurants. Heute: „Zum Braunen Hirsch“ in Kammerforst.

Heute möchte ich Sie in das Kammerforster Gasthaus „Zum Braunen Hirsch“ entführen, das seit Generationen ebenso unverbrüchlich zu dieser kleinen knapp 1000-Seelen-Gemeinde gehört, wie die Apostel-Andreas-Kirche und die alte Ritterburg. Am Rande der „Vogtei“, südlich von Mühlhausen, nah am Hainich gelegen, lebt und arbeitet dort seit weit über tausend Jahren ein selbstbewusster aber auch recht eigenbrötlerischer Menschenschlag, der einen derben Humor und dermaßen skurrile Umgangsformen pflegt, dass die Bewohner der Nachbardörfer die Einwohner dieses Dorfes despektierlich als „Kammerforster Holzböcke“ verspotten.