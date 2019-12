Die Nachhaltigkeit des Papstbesuches – Etzelsbach im Jahr 2019

Es war ein großes Anliegen von Papst Benedikt XVI.: Seine Besuche sollten nachhaltig sein. Mit dem Wort Nachhaltigkeit, das derzeit in aller Munde ist, meint er nicht, dass wir einen schonenden Umgang mit der Natur einüben sollen, weniger zu verbrauchen als notwendig ist oder wieder nachwächst. Dafür zu sorgen, ist zuerst Sache der Politik, der Verantwortlichen in der Wirtschaft – natürlich aber auch eines jeden von uns. Doch die Nachhaltigkeit, die der Papst wiederholt angesprochen hat, meint, dass seine Besuche nicht bloß Großereignisse sind, kirchliche Events mit einem „religiösen Kick“ oder inszenierte Medienspektakel, sondern dass sie eine länger anhaltende Wirkung zeigen.

Papstbesuch hat nachhaltige Wirkung

Oder anders herum. Manche Skeptiker des Papstbesuches meinten im Jahr 2011: Wenn fünf Jahre hin sind, dann spricht keiner mehr über den Papst in Etzelsbach, dann haben die Leute anderes im Sinn. Wer sich jedoch auch in diesem Jahr mit offenen Augen in Etzelsbach umgesehen hat, muss zu einer anderen Einschätzung kommen. Der Papstbesuch hat eine nachhaltige Wirkung. Es vergeht keine Stunde des Tages, zu der nicht einzelne Beter die Kapelle besuchen.

Für eine offene Kirche, für den Kirchenschmuck und die regelmäßige Reinigung, für all das sorgen meist ungesehen Ehrenamtliche. Nachhaltigkeit bedeutet auch: Noch immer ist der Strom von Gläubigen zu den Wallfahrten ungebrochen. Der Altabt von St. Ottilien und langjährige Abtprimas, also der höchste Repräsentant der mehr als 20.000 Benediktiner weltweit in Rom, Abt Notker OSB, kam trotz stark angeschlagener Gesundheit zur „Pferdewallfahrt“.

Abt Notker ruft zu Grundwandel im Herzen auf

Gleich am Beginn mahnte er zu einem achtsamen und schonenden Umgang mit der Natur. Er rief zu einem Grundwandel in unseren Herzen auf, die Ausrichtung auf Gott, dann würde auch die Natur nicht ausgebeutet. Vom Evangelium ausgehend, wies er hin auf Maria. Wie die Muttergottes das Heil zu den Menschen brachte und wie sie begeistert vom Heil erzählen musste, sollen auch wir Heil und Freude in die Welt bringen. „Darin ist unsere Aufgabe als Christen vorgezeichnet: anderen Menschen Jesus zu bringen und ihr Leben froh zu machen, ihnen Sinn und Hoffnung zu schenken.“

Der Abt weiter: „Das Christentum unterdrückt nicht, wie es einige behaupten, die Botschaft Jesu ist eine freie, frohmachende Botschaft, sie ist nicht bequem, aber frohmachend!“ Der Abt äußerte den Wunsch an alle Wallfahrer, sie mögen überlegen: Wie bringe ich Jesus in meine Familie, in meine Umwelt.

Heiligenkreuz hat dynamisch wachsende Ordensgemeinschaft

Zur Wallfahrt anlässlich des Festes der „Aufnahme Mariens in den Himmel“ kam Pater Johannes Paul Chavanne OCist aus Heiligenkreuz. Er vermittelte etwas von der Vitalität seiner dynamisch wachsenden Ordensgemeinschaft, die schon 900 Jahre in Heiligenkreuz ist und inzwischen mit einem kleinen Konvent in Neuzelle an der Oder wieder an die alte Ordenstradition anknüpft. Gerade in jener Woche hatten wieder fünf junge Männer die feierliche, ewige Profess abgelegt, und zwei andere wurden eingekleidet.

In seiner Predigt verwies er darauf, dass alle Zisterzienserklosterkirchen in der ganzen Welt diesem Festgeheimnis des Tages geweiht sind. Angesichts der gerade veröffentlichten gewaltigen Kirchenaustrittszahlen plädierte er dafür, dass Kirche nicht immer nur über sich selbst reden möge. „Die Kirche wird dann anziehend und überzeugend, wenn sie über Gott und über Jesus redet! … Kirche ist kein Selbstzweck. Kirche ist die Öffnung für die Gegenwart Gottes in der Welt … Es muss uns um Gott gehen.“

Elmar Busse zu Besuch in der Heimat

Zum Fest Mariä Geburt kehrte Pater Elmar Busse, der aus Heiligenstadt stammt, gern wieder in seine Heimat zurück. Seine Botschaft: Maria wurde nicht nur die Mutter des historischen Jesus, sie ist und bleibt auch die Mutter des mystischen Christus, das heißt des Leibes Christi, wie der Epheserbrief die Kirche umschreibt. Am Kreuz hat der sterbende Christus als sein wirkmächtiges Testament Maria uns allen zur Mutter gegeben. „Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.“ (Joh 19,27)

Bischof aus Stockholm zu Gast

Am 23. September beehrte der Bischof von Stockholm, Kardinal Anders Arborelius das Eichsfeld, um einen Hauch Diasporaerfahrung Skandinaviens zu vermitteln. Ein höchst bescheidener Kirchenmann, der sich immer wieder für das Land und die hier lebenden Leute, für die Geschichte in der Nachkriegszeit und die Entwicklung nach der politischen Wende, für den Glauben – und auch den Glaubensverlust – interessierte.

Immer wieder war etwas von seiner nordischen Diasporafrömmigkeit zu spüren. Deren Kennzeichen ist eine frohe, auf eine Selbstdarstellung verzichtende Gläubigkeit. Etzelsbach mit seinem Gnadenbild reihte er bei seiner Predigt in die Vielfalt der Marienwallfahrtsorte der ganzen Welt ein, in denen jeweils durch ein Gnadenbild ein besonderer Aspekt von der Gestalt oder dem Leben der Muttergottes in den Mittelpunkt der Frömmigkeit gestellt wird.

Jugendchor der Stockholmer Kathedrale singt

Im Bild der „Schmerzhaften Muttergottes von Etzelsbach“, die den toten Sohn auf dem Schoß trägt, ist ihre Barmherzigkeit gegenüber Krankheit und Leid zu sehen. „In der Gottesmutter kommt Gott uns so nahe. Mit ihren Augen können wir deutlich sehen, wie barmherzig Gott, unser Herr, ist.“ Schon bei der Sonntagsvesper am Vortag, in der wie beim Pontifikalamt der Jugendchor der Stockholmer Kathedrale gesungen hat, waren so viele Gläubige anwesend wie bei einer normalen Wallfahrt.

Die jungen Leute, die aus aller Herren Länder stammen, waren mit den Gläubigen über Sprachgrenzen hinweg eins im Lob Gottes. Unvergesslich werden auch die Worte während der Vesper im Juni von Bischof Werth aus Nowosibirsk bleiben, der von den schrecklichen Bedingungen erzählte, unter denen die deutschsprachigen Gemeinden in der ehemaligen Sowjetunion versucht haben, ihrem katholischen Glauben treu zu bleiben.

Platz in der Kapelle reicht oft nicht aus

„Wir haben uns jedes Jahr auf einem kleinen Hügel zum Beten versammelt. Erst viel später habe ich erfahren, dass dort viele Tote begraben sind, die wegen ihres Glaubens ermordet worden sind.“ So trifft auch und gerade auf die sonntäglichen Marienvespern das Wort von der Nachhaltigkeit zu.

Denn fast immer reicht der Platz in der Kapelle nicht aus, wenn sonntags mit einem Gebet von Papst Benedikt zur Muttergottes beginnend, die Marienvesper - von ganz unterschiedlichen Musikinstrumenten begleitet - gesungen wird. Wenn dann vor dem ausgesetzten Allerheiligsten der Kanon „Würdig das Lamm, das geopfert ist“ gesungen wird, merkt auch der Letzte: Hier sind Menschen, denen es ein tiefes Bedürfnis ist, ihren Glauben anbetend zu bekennen.

Monatliche Jugendvigil auch von Erwachsenen besucht

Noch eine Nachhaltigkeit hat sich herausgebildet. Das ist die monatliche Jugendvigil mit Psalmengesang, mit meditativen Elementen, mit einer kleinen Prozession, Anbetung und Beichtgelegenheit. Inzwischen kommt eine ganze Reihe von Erwachsenen mit den jungen Leuten zu diesem Abendgottesdienst, weil sie solche Orte und Stunden des Innehaltens in ihren Gemeinden kaum finden können.

Am Abend vor der zweiten Etzelsbachwallfahrt fand diese Vigil im Rahmen des Erfurter Bistumstages mit mehreren Hundert Jugendlichen am Stausee in Niederdorla statt. Es war ein bewegender Abend. Pater Johannes Paul hat zu den jungen Leuten gesprochen, und zusammen mit einer Reihe von Seelsorgern haben die jungen Leute die Vigil gesungen und vor dem Allerheiligsten gebetet.

Nachhaltig ist der Papstbesuch auch in einem ganz eigenen Sinn. Nachdem die alte „Herz-Marien-Bruderschaft“ wiederbelebt worden ist, gibt es eine ganze Reihe von Gläubigen, die sich in dieser Gebetsgemeinschaft die Nöte anderer Menschen zu Eigen machen und auch im Anliegen der Neuevangelisierung der Welt beten.

Der Autor ist Pfarrer im Ruhestand und Etzelsbach zu tiefst verbunden.