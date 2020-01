Changchun. Katrin Weidlich aus Bischofferode ist in ihrer katholischen Geemeinde in Changchun aktiv. Ihr Pfarrer hat ständig weite Wege zurückzulegen.

Eichsfelderin engagiert sich in Changchun

Nicht nur im Eichsfeld sind in ihren Gemeinden Katholiken aktiv, sondern auch in China. Katrin Weidlich, die aus Bischofferode stammt, engagiert sich in ihrer. Und die befindet sich in Changchun, das ganz im Nordosten der Volksrepublik liegt. Betreut werden die Katholiken dort von dem deutschen Pfarrer Michael Bauer. Der Geistliche und sie kennen sich schon aus Peking. Katrin Weidlich tritt jetzt in ihrer Gemeinde die Nachfolge von Marie Spalink an und wird wie sie den Pfarrer unterstützen. Bereits 2018

Katrin Weidlich mit ihrer Familie in Changchun in China. Foto: Katrin Weidlich

tat sie das bei der Vorbereitung der Erstkommunion. Zudem singt sie im Gemeindechor. Sohn Aaron ist seinerseits als Lektor tätig, Tochter Rebecca ging im Vorjahr dort erstmals zum Tisch des Herrn, berichtet der Pfarrer.

Der Geistliche selbst nahm Mitte November an dem großen Gottesdienst mit Papst Franziskus im National Stadium in Bangkok mit 70.000 Gläubigen teil und half beim Austeilen der Kommunion. „Das war ein ganz besonderes Erlebnis, und jeder Priester bekam auch eine Stola geschenkt“, sagt er. Als Dankeschön für die Hilfe schenkte er seine nun Marie Spalink. Im Advent hielt Bauer wieder an vielen Orten im Reich der Mitte Gottesdienste: in Shanghai, Guanzgzhou, Shenyang, Taipei, Suzhou und Changchun. Heiligabend zelebrierte er nachmittags die Christmette mit Krippenspiel in der All-Saints-Church in Shanghai. Am ersten Weihnachtstag hielt er vormittags die Weihnachtsmesse in Shanghai in einer Kapelle, flog dann nach Taipei, wo er abends mit der vor einem Jahr gegründeten katholischen deutschsprachigen Martinsgemeinde noch einen Weihnachtsgottesdienst feierte.