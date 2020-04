In der Osternacht wurde traditionell der Cranachaltar in der Weimarer Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche) wieder geöffnet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Flügel des Cranachaltars in der Osternacht wieder geöffnet

Drei Pfarrer, ein Kantor und ein Altar. Die Corona-Krise hat das Gebet aus den Gotteshäusern an andere Orte gezwungen. Der Cranachaltar aber muss in der Stadtkirche St. Peter und Paul geöffnet werden. Und so trafen sich Superintendent Henrich Herbst und die Pfarrer Sebastian Kircheis und Ramon Seliger kurz vor Mitternacht mit Kantor Johannes Kleinjung an der Herderkiche.

Nach einem Gebet öffneten sie zu den Klängen der Orgel die Flügel des Altars und gaben damit den Blick auf Jesus Christus am Kreuz und die Auferstehung frei. Er war traditionell Palmsonntag in einem Online-Gottesdienst geschlossen worden. Die Öffnung konnte in einem Livestream verfolgt werden.