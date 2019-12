Friedenslicht in Weimar vom Markt in Stadt und Kreis

Friedenslicht in Weimar vom Markt in Stadt und Kreis

Auf dem Weimarer Weihnachtsmarkt ist am Mittag das Friedenslicht aus Bethlehem verteilt worden. Zahlreiche Menschen hatten sich zur ökumenischen Feier mit dem Posaunenchor Oberweimar und Diakon Dirk Marschall an der Märchenhütte eingefunden.

Bevor der katholische Gemeindereferent Eberhard Eckart und Pfarrer Frieder Krannich von der evangelischen Kreuzkirche das Licht vor der Märchenhütte an die Menschen verteilten, gaben sie dem leuchtenden Symbol eine Botschaft mit auf den Weg. „Frieden ist möglich und – zwischen uns – auch nötig“, sagte Eberhard Eckart. Angesichts zunehmender Aggressivität im Straßenverkehr, gegenüber Rettungskräften oder in „sozialen“ Medien“ erinnere das Friedenslicht daran, dass „wir es sind, die Frieden verwirklichen“.

Für Frieder Krannich steckt im Friedenslicht auch die Hoffnung. „Wir müssen die Fantasie für einen neuen Lebensstil in Gerechtigkeit und Frieden entwickeln“, sagte er. „In diesem Sinne teilen wir das Friedenslicht aus Bethlehem, weil es uns anstiftet, Frieden zu teilen.“

Monika Niehaus mit ihrem Friedenslicht für Nachbarn und Freunde. Foto: Michael Baar

Auch die Stadt Weimar braucht dieses Licht, weiß Oberbürgermeister Peter Kleine. „Frieden, gegenseitige Achtung und Wertschätzung brauchen wir und sehen doch oft, wie fragil unser kleiner Frieden ist.“ Gerade in angespannten Zeiten sei es wichtig, auch einmal innezuhalten und auch Entschuldigung zu sagen. Er empfinde zugleich Dankbarkeit für den Frieden, in dem Weimar leben könne und der nicht allen Menschen vergönnt ist.

Rainer und Monika Niehaus holten das Friedenslicht in die Weimarer Cranachstraße. Bei ihnen ist es schon eine Tradition, dass es am Nachmittag bei einem Glühwein mit Nachbarn und Freunden geteilt wird. Bis aus Blankenhain kommen diese deshalb nach Weimar.

Regina Hanemann und Manuela Kolbe kamen mit Emma und Mia aus Buttelstedt auf den Weimarer Markt. Sie bringen Jahr für Jahr das Friedenslicht in das Städtchen im Nordkreis, aber auch nach Daasdorf, nach Nermsdorf, Weiden und Rohrbach. In ihrer Begleitung war Beate Lewinski, die das Friedenslicht in die evangelische Kirche von Schöndorf bringen wollte.

Das Friedenslicht aus Bethlehem war am 3. Advent von Pfadfinderinnen und Pfadfindern nach Mitteldeutschland gebracht worden. Die zentrale Aussendung für Thüringen wurde in einer ökumenischen Andacht im Erfurter Dom mit Bischof Ulrich Neymeyr vom Bistum Erfurt und Pfarrer Michael Göring von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland gefeiert. Pfadfinder brachten es von dort nach Weimar.

Die Aktion „Friedenslicht aus Bethlehem“ wurde 1986 durch den Österreichischen Rundfunk und die Pfadfinder begründet. In jedem Jahr gelangt das Licht aus der Geburtsgrotte in Betlehem zuerst nach Wien. Von der Aussendungsfeier im Stephansdom wird es in fast alle Länder Europas weiter getragen. Als Symbol der Hoffnung erreicht es bis Weihnachten Kirchengemeinden und Wohnzimmer, Krankenhäuser und Kindergärten, Seniorenheime, Asylbewerberunterkünfte, Rathäuser und Ministerien.