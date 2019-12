Heiligenstadt empfängt das Friedenslicht aus Bethlehem

Eigentlich ist es nur ein Licht, aufgrund dessen sich die vielen Heiligenstädter am später Samstagnachmittag auf dem Marktplatz versammelt hatten, aber es ist eben ein ganz Besonderes. Es ist das Licht, das aus Bethlehem kommt. Dort wird es jedes Jahr von einem Kind entzündet, und jedes Jahr kommt es dank der Pfadfinder nach Deutschland, nach Thüringen und so auch nach Heiligenstadt.

Nora (links) und Carla aus Hamburg hatten den Opa in Heiligenstadt besucht und holten sich auch das Licht nach Hause. Foto: Johanna Braun

Das Friedenslicht wird seit 1986 verteilt. Seit 1994 auch an „alle Menschen guten Willens“ in Deutschland. Das ist eine Aktion der Ringe deutscher Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände (RDP/RdP) und der Altpfadfinder (VDAPG). Es wird auf Initiative des Österreichischen Rundfunks (ORF) jedes Jahr von einem anderen „Friedenslicht-Kind“ entzündet. Mit dem Flugzeug wird es von Betlehem nach Wien transportiert. Von dort bringen es die Pfadfinder am 3. Advent nach Deutschland.

Licht aus Bethlehem vom Bischof entgegen genommen

So hatten es Samuel Krumtünger und Jakob Klingebiel vom Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr in Empfang genommen und es dann wohlbehalten nach Heiligenstadt gebracht. Dort stand es nun auf der Bühne auf dem Marktplatz und wartete darauf, in die Häuser der Anwesenden getragen zu werden. Zuvor stimmte aber der Projektchor Weihnachten von Pfarrer Bernhard Streicher auf das Fest ein. Auch gemeinsam mit den Anwesenden sangen sie und wurden dabei von Daniel Kaufhold am Keyboard begleitet.

Pfarrer Markus Könen wünschte allen, dass sie das Licht, das sie empfangen werden, in ihre Häuser tragen, es aber auch in ihrem Herzen behalten. Dass es dort brenne und dazu ermuntere, sich für andere einzusetzen. Er erwähnte auch das Motto der diesjährigen Friedenslichtaktion: „Mut zum Frieden“.

Man solle mutig sein, für den Frieden einzustehen. Man solle vergeben und verzeihen können. „Wir sind doch alle nur Menschen und machen Fehler. Wir müssen uns deshalb die Hände reichen“, sagte er, bevor er Samuel Krumtünger die erste Kerze entzündete. Von dort aus ging das Licht unter den Klängen des Projektchores von Docht zu Docht.

Licht wird auch weiter in die Stadt getragen

Neben den Pfadfindern halfen beim Verteilen auch Miriam und Evelina von der Jugendfeuerwehr. Die

Dicle freute sich über die nun erleuchtete Laterne. Foto: Johanna Braun

jungen Kameraden kümmerten sich im Anschluss wie jedes Jahr auch darum, das Licht in die Seniorenheime der Stadt zu tragen. Die kleine Dicle freute sich, dass ihre mitgebrachte Laterne, wie die vieler anderer, dann endlich leuchtete. Manfred Weinrich, der die Kleine an der Hand hatte, sagte: „Ich bin im Seniorenparlament tätig und arbeite auch mit dem Jugendparlament zusammen. Ich fand es sehr wichtig, die Kleine heute mit hier her zu nehmen, denn es gibt nichts Wichtigeres, als Kindern diese Botschaft des Friedens mitzugeben.“

Mit einem Gebet einer palästinensischen Schülerin, das Pfarrer Könen vortrug und in dem das Mädchen für ein Leben ohne Krieg und Schießerei bat, schloss die Veranstaltung auf dem Marktplatz, aber nicht bevor alle zusammen das Lied „Oh du fröhliche“ sagen.