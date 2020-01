Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ökumenische Bibelwoche in Heiligenstadt

Die ökumenische Bibelwoche findet vom 12. bis 19. Januar statt. „Vergesst nicht ...“ lautet diesmal das Thema. Die Bibelwoche lädt mit Texten aus dem fünften Buch Mose ein. Im Mittelpunkt steht ein Buch des Alten Testaments, das vielen heute unbekannt und fremd ist: das Buch Deuteronomium. „Die Bibelwoche zeigt, dass das Deuteronomium viel mehr ist: ein ,Evangelium’, das die leidenschaftliche Beziehung zwischen Gott und Mensch auf dem Herzen hat, ein Geschichtswerk, das Identität für die Zukunft formuliert, und ein Text, der Antworten auf die Fragen einer schnelllebigen und technologisierten Welt geben kann“, erläutern die Organisatoren der Bibelwoche.

Der Eröffnungsgottesdienst für Heiligenstadt ist an diesem Sonntag, 12. Januar, um 9 Uhr in St. Marien. Vom 13. bis 17. Januar finden um 19 Uhr die Veranstaltungen im Gemeindehaus von St. Martin statt. Am 19. Januar, 10 Uhr, ist in St. Martin im Gemeindehaus der Abschlussgottesdienst.