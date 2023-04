Worte zum Sonntag von Friederike F. Spengler, Regionalbischöfin in Thüringen.

Mathilda und Jonas malen. Im Kindergarten haben sie Eier ausgeblasen und nun sitzen sie konzentriert und tauchen den Pinsel in die Farben. Huch! Da hat die kleine Hand wohl etwas zu fest zugefasst, das Ei ist zerbrochen. Sehr behutsam greifen die Kinder nach einem neuen und haben dabei ganz nebenbei etwas über Ostern gelernt: Ostern ist zerbrechlich. Wir feiern Ostern als Sieg des Lebens über den Tod. Triumphierend singen unsere Osterlieder, dass nicht das Leid und die Trauer, sondern Gott dem Tod das letzte Wort aus seinem gierigen Mund genommen hat. Doch wie zerbrechlich wirkt diese Botschaft in einer Welt, die täglich nach Sicherheit ruft. Sicherheit im Anblick von Krieg und Terror.

Da scheint doch Stärke durch entschlossenes, schnelles Eingreifen und Handeln die einzig denkbare Antwort zu sein. Da muss doch endlich mal einer so richtig mit der Faust auf den Tisch hauen... Ostern wurde durch einen, der alle Sicherheiten aufgab und sich in Liebe der Welt auslieferte. Geschwächt von Einsamkeit, Schlägen und Spott stieg Jesus hinunter in die Tiefe und kommt dabei auch durch die Höllen unseres Lebens. Ostern wird durch einen, der bei den Menschen ist, selbst dort, wo diese Gewalt, Wut, Zerstörung und Hetze erleben. Wenn in der Osternacht ein Licht in die dunklen Kirchen getragen wird, bin ich immer neu fasziniert, wieviel Helligkeit von einer einzigen Kerze ausgeht.

An ihr entzünden sich dann die vielen Kerzen der Männer, Frauen und Kinder, die den auferstandenen Jesus Christus begrüßen und seinen Sieg der Liebe und des Lebens feiern. Ja, Ostern ist zerbrechlich und feiert doch gerade darin den Sieg des Lichtes über alle Dunkelheit. Auch über die im Leben jedes Einzelnen und im Zusammenleben der Völker. Diesem Licht vertraue ich. Es ist das Zeichen dafür, dass nicht Sicherheit, sondern die Liebe das letzte Wort haben wird. Jonas und Mathilda schmücken die Kirschzweige in der Vase mit ihren Ostereiern. Was für ein wunderbares Bild. Frohe Ostern!