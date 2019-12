So kurz vor Weihnachten...

Was soll ich denn diesmal für die Zeitung schreiben?“ „Schreib bloß nichts über Advent oder Weihnachten! Ich kann es nicht mehr hören!“ Wir können es nicht mehr hören, wir haben es schon wieder satt, dass „alle Jahre wieder“ das Christuskind kommt, auch oder gerade weil es in diesen Tagen schon von allen Seiten klingt und dröhnt und der Schnee nicht leise rieselt, sondern die Kassen klingeln und „Fröhliche Weihnachten“ eben doch nicht überall und in jeder Familie sind.

„Advent, Advent, ein jeder rennt...“ – spätestens an diesem Wochenende hat er uns, der Weihnachtsstress, die Angst um die noch nötigen Besorgungen, die Sorge um die davon-laufende Uhr und die überhandnehmende Arbeit. Wir wüschen uns ein ruhiges und besinnliches Fest und wollen dieses Jahr mal alles anders machen, damit es wirklich das Fest wird, von dem wir träumen. Das Fest so, wie wir es in unserer Erinnerung haben, als wir Kinder waren und wo noch mehr Lametta war.

Wir träumen vom Frieden zwischen den Menschen, von Liebe und Zuneigung, Wärme und Geborgenheit. Wir tragen eine Sehnsucht in uns, die Weihnachten zu einem sehr emotional geprägten Fest werden lässt. Und doch machen viele die Erfahrung, dass es Weihnachten nicht wirklich friedlich zugeht, dass die, die sich eigentlich um den Hals fallen wollen, sich gegenseitig mächtig auf den Zeiger gehen, dass gerade Weihnachten das Fest ist, an dem sich Menschen streiten, denn … Weihnachten überfordert uns, und wir alle überfordern uns gegenseitig mit dieser Sehn-Sucht nach Harmonie, nach Frieden und Liebe.

Wir vergessen ob diesem anstehenden Fest, dass wir uns selbst auf den Weg machen müssen, um Weihnachten an der Krippe anzukommen. Gott umgarnt uns als kleines Kind, mit einer zu Herzen gehenden Geschichte. Was wir Menschen aus diesem Angebot machen – das liegt ein Stück weit an jedem Einzelnen. Ein paar wirklich ruhige Minuten wünsche ich Ihnen – so kurz vor Weihnachten!