Landesbischof Friedrich Kramer belässt die Verantwortung für die Entscheidung, ob Gottesdienste zu Weihnachten stattfinden können, in den Gemeinden vor Ort. Denn, sagt er, die Infektionslage sei sehr unterschiedlich.

Online-Gottesdienste, Feiern unter freiem Himmel oder in der Kirche mit Hygieneauflagen: In den evangelischen und katholischen Kirchen des Landes wird die Weihnachtsbotschaft in diesem Jahr auf sehr unterschiedlichen Wegen verkündet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog