Weihnachtsstress im Pfarrhaus

Jeannette Schurig findet einen Moment der Ruhe. Durchatmen. Wenige Tage vor Weihnachten bleibt kaum Zeit dafür. Die 42-Jährige hat Stress – keinen gewöhnlichen, sondern den einer Pfarrerin. In der evangelischen Pfarrei Magdala und seinen zugehörigen Orten will die Ankunft des Gottessohnes vorbereitet werden. Dennoch: Für eine Tasse Kaffee nimmt sie sich an diesem Vormittag Zeit und erzählt.

„Eigentlich kommt Weihnachten ohnehin von ganz allein.“ Warum? Weil es die ganz weltlichen Dinge sind, mit denen sich die Mutter einer erwachsenen Tochter beschäftigen muss. Zuvorderst steht die Personalklärung auf dem Plan. Denn obwohl alle 14 Orte zu einer Pfarrei gehören, soll doch in den einzelnen Kirchen zu Weihnachten „etwas stattfinden“.

Ortswechsel in den Norden des Freistaates. Bei Pfarrer Günter Christoph Haase klingelt unablässig das Telefon. Der katholische Geistliche befindet sich wenige Tage vor Weihnachten ebenfalls in den finalen Vorbereitungen für das Fest. „Bis 11 Uhr bin ich morgen da“, sagt er und beendet das nächste Telefongespräch. Eine Heiligenfigur ist gerade restauriert worden und soll nun bald wieder in der Kirche St. Martin in Hüpstedt (Unstrut-Hainich-Kreis) stehen. Derlei Termine gehören zum Alltag.

„Weihnachten vorbereiten, das hat schon im September begonnen“, erzählt der Pfarrer. Seit drei Jahren steht er der Gemeinde in Hüpstedt mit den zugehörigen Kirchorten Beberstedt, Zella und Helmsdorf vor. Er ist schon froh, dass zwischen seinen Kirchen nur maximal zwölf Kilometer Entfernung liegen.

In Magdala hat es Jeannette Schurig da schon etwas schwerer. Der Blick auf den Dienstplan an Heiligabend verrät das. Sie wird im Stress sein bis in den späten Abend. Um 15 Uhr feiert sie eine Christvesper in der Kirche in Maina, 90 Minuten später eine in Großkröbitz und weitere anderthalb Stunden darauf in der Kirche in Magdala. Um 22 Uhr steht sie dann zur Christnacht-Feier in der Kirche Zimmritz das vierte Mal binnen sechs Stunden am Altar. Wann Weihnachten für Sie anfängt? Jeannette Schurig lächelt: „Das frage ich mich jedes Jahr.“ Aber dann ergänzt sie: „Weihnachten fängt für mich in den eigenen Gottesdiensten an.“

Ganz banale Fragen sind zu klären

100 Kilometer in Richtung Nordwesten klärt Pfarrer Haase seit Wochen die wichtigen Dinge in seiner Gemeinde, die zum Weihnachtsfest anstehen. Teilweise geht es auch hier darum, ähnlich wie in Magdala, ganz banale Fragen zu beantworten. Gibt es noch ausreichend Hostien? Sind die Messgewänder ganz und sauber? „Logistisch bleibt immer etwas zu tun“, sagt der Pfarrer.

Ein Beispiel: Die Aktion der Sternsinger wird in diesen Tagen bereits vorbereitet, obwohl die natürlich erst im neuen Jahr von Haus zu Haus gehen und den Segen bringen. Diesmal aber hat er festgestellt, dass einige Gewänder für die Kinder fehlen. „Deshalb habe ich mir von einem Unternehmer etwas Stoff erbeten und nun dankenswerterweise eine Dame gefunden, die daraus noch zwölf Gewänder näht“, schildert er.

In Hüpstedt wie in Magdala steht bei den beiden Geistlichen eins im Vordergrund – der Dank an die Ehrenamtlichen in den Gemeinden. „Ohne sie wäre vieles nicht möglich“, sagt Pfarrer Haase. Pfarrerin Schurig ergänzt: „Viele Dinge laufen von ganz allein. Deshalb ist es mir wichtig, die, mit denen ich zusammenarbeite, im Blick zu haben.“

Die Kerzen am Adventskranz werden auch am Heiligabend in der Hüpstedter Kirche brennen. Hinter Pfarrer Günter Christoph Haase liegen dann intensive Weihnachtsvorbereitungen. Foto: Foto: Fabian Klaus

Müssen sie auch, damit Gemeindeleben hier wie da möglich bleibt. In der evangelischen Kirche sogar (noch) ein bisschen mehr als derzeit bei den Katholiken. So gestalten in Schorba und Ottstedt zum Beispiel Kirchenälteste die Christvespern an Heiligabend und keine Pfarrer. Die Vesper für die Kleinkinder in Magdala wird derweil von der Gemeindepädagogin realisiert.

Bei Pfarrer Haase in Hüpstedt steht für die Weihnachtsfeiertage ebenfalls ein strammer Zeitplan. Heiligabend feiert er die Christmette zunächst in Helmsdorf und wenige Stunden später dann in Hüpstedt. Am 1. Weihnachtstag steht der Pfarrer gleich früh um 9 Uhr in Zella am Altar und anderthalb Stunden später in Beberstedt. Wieder einen Tag später dann in Helmsdorf und Hüpstedt.

Und was passiert in den Kirchorten, in denen Haase nicht sein kann? „Ich bin dankbar, dass ich Unterstützung angeboten bekommen habe“, sagt er mit Blick auf Ruhestandspfarrer Georg Hülfenhaus, der ebenfalls einige Gottesdienste an den Feiertagen übernehmen wird. Denn bei der großen Anzahl an Diensten steht auch die Frage: Wie oft wird eine neuen Predigt verwendet? Woher kommen die Worte, die am Altar gesprochen werden? Natürlich aus den Federn der Pfarrerin oder des Pfarrers.

„Zwei bis drei Stunden schreibe ich schon an einer Predigt“, erzählt Jeannette Schurig. Dafür braucht sie Ruhe oder das Gespräch – beispielsweise mit ihrer Vikarin. Spannend dabei: Eigentlich dürfte sich die Pfarrerin einen ganzen Arbeitstag, also acht Stunden, Zeit nehmen für das Verfassen einer Predigt. „Diese Zeit haben wir nicht“, sagt sie. An Heiligabend wird sie in den verschiedenen Kirchorten die identische Predigt halten. Schließlich besuche kaum ein Gläubiger sowohl Vesper als auch Christnacht.

Weihnachtspost regt die Gedanken an

Pfarrer Haase freut sich vor allem über die Weihnachtspost, die er in diesen Tagen bekommt. „Da kann ich hin und wieder auch gute Gedanken finden“, sagt er. Aufschreiben müsse er sich seine Predigten – immerhin drei über die Weihnachtstage und dann noch zwei weitere bis zum Jahreswechsel – in jedem Fall. „Sonst gerate ich am Altar ins Plaudern“, scherzt er. Dann geht es in die Kirche. Ein Blick in den Schrank mit den Messgewändern muss noch sein.

Bei Pfarrerin Schurig ist die Tasse Kaffee auch längst getrunken. Sie hat sich viel Zeit genommen. Auch ihr Weg führt in die Kirche in Magdala an diesem Vormittag. Dort stehen die Krippenfiguren am Altar, die noch aufgestellt werden müssen.