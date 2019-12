Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klangschalen für Clara und Carlo

„Ommmmm…“ Im Schneidersitz hocken Clara, Carlo, Cedric, Moritz und Adnan um fünf goldene Klangschalen auf bunten Teppichen, die Arme in entspannter Yoga-Haltung auf den Knien – es sieht aus wie in einem Märchen aus 1001 Nacht. Das kann auch an dem warmen Klang liegen, mit dem die massiven Schalen nach sanftem Gong den Raum fluten. Seit September versuchen Christina Müller und ihre Kolleginnen an der Finneck-Schule „Maria Martha“ in Rastenberg bei Sömmerda, Kindern mit Autismus in Yoga-Kursen zu innerer Ruhe zu verhelfen. „Thüringen hilft“ konnte mit Unterstützung der Leser die Klangschalen zu dem Projekt beisteuern, sie sind ein wichtiger Teil der Therapie, versichert die Pädagogin. „Die richtige Atmung ist bei Yoga ganz wichtig“, erklärt Christina Müller, „so kann man sich schnell beruhigen.“

Doch Kinder mit autistischen Störungen können sich schwer konzentrieren, auf Tätigkeiten, Abläufe, aber auch schwer auf sich selbst. „Zu Beginn des Kurses haben alle Kinder falsch geatmet – zu hektisch, zu flach, zu schnell“, hat die Yoga-Lehrerin beobachtet und freut sich über erste Ergebnisse: „Bei den wöchentlichen Übungen atmen sie bewusst tief und langsam ein und aus und merken, wie sich ihr Körper beruhigt.“ Danach können sich die Kinder viel besser konzentrieren, sind ruhiger und entspannter.

Die Klangschalen verlängern und ergänzen die einzelnen Übungen. „Man spürt das Kribbeln in Fingern und Füßen sogar, wenn man die Klangschalen gar nicht berührt hat, nur ganz nah dran sitzt“, staunt Moritz. „Mir hat es am besten gefallen, als die Schale auf meinem Rücken stand“, verrät Carlo. Denn dann kribbelt es im ganzen Körper.

Kinder mit autistischen Störungen sind meist nur mit sich selbst beschäftigt. Aber die Schüler des Yoga-Kurses haben gemerkt, wie gut ihnen das tut. Ein im wahrsten Sinne des Wortes „fassbarer Erfolg“ hat sich auch schon eingestellt – „anfangs haben mich die Kinder mit einem schlaffen, kraftlosen Händedruck begrüßt“, verrät die Pädagogin. „Mittlerweile können sie diesen Prozess bewusst steuern – und verabschieden sich mit einem kräftigen Händedruck.“

21 Projekte möchte „Thüringen hilft“ in der Adventszeit unterstützen. Wenn Sie helfen wollen: Spendenkonto DE89 8205 1000 0125 0222 20

Empfänger: Diakonie Mitteldeutschland

Wer im Feld „Verwendungszweck“ seine Adresse angibt, erhält eine Spendenquittung. Alle Spender werden veröffentlicht. Wer nicht genannt werden möchte, vermerkt dort zudem den Hinweis „anonym“.