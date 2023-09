Konzert für Klub-Mitglieder: „Wir spielen mit der Seele“

Das Kyiv Symphony Orchestra spielt am 14. Oktober in Jena ein exklusives Doppelkonzert mit der Jena Philharmonie für unsere Leser.

Erfurt. Ab Samstag können sich unsere Klub-Mitglieder für das Konzert anmelden. Jeder Abonnent darf eine Begleitperson mitbringen.

Zu einem ganz besonderen Abend laden wir unsere Klub-Mitglieder am 14. Oktober 2023 um 20 Uhr in das Jenaer Volkshaus ein – zu einem gemeinsamen Konzert des Kyiv Symphony Orchestra und der Jenaer Philharmonie. „Dabei treffen zwei Kulturen aufeinander“, erklärt Simon Gaudenz, Generalmusikdirektor der Jenaer Philharmonie. „Für das Publikum ist es spannend, zwei Orchester aus verschiedenen Ländern spielen zu hören, deren Stärken und Unterschiede zu erfahren. Wir spielen mit Beethovens 7. Sinfonie etwas aus dem klassischen Kanon, während das ukrainische Ensemble Musik aus seiner Heimat mitbringt.“

Viele junge Musikerinnen und Musiker spielen im Kyiv Symphony Orchestra. Foto: Elza Zherebchuk

Mit Beethoven will Gaudenz eine Geschichte erzählen. „Das muss keine abgeschlossene Handlung sein, aber die Zuhörer sollen sich Szenen vorstellen können, mal etwas Dramatisches, mal etwas Romantisches. Damit will ich das Publikum fesseln.“

Ukrainische Musik in Europa kaum bekannt

Auch für Luigi Gaggero, den Chefdirigenten des ukrainischen Orchesters, lebt dieses Doppelkonzert nicht nur von der Symbolik. „Die Musik aus unserer Heimat ist sehr lebendig, von Folklore geprägt, stärker als in westlichen Ländern. Sie hat einen hohen künstlerischen Wert, könnte und sollte zum Standard-Repertoire aller großen Orchester gehören, ist aber in Westeuropa kaum bekannt. Umso mehr freuen wir uns, die Stücke in Jena spielen zu können.“ Jedes Land in Europa habe zwar eigene Traditionen und Identitäten, aber zugleich gibt es wichtige Verbindungen untereinander. „An diesem Abend können wir zeigen, dass die Ukraine auch in der Musik ein Teil des europäischen Hauses ist.“

Luigi Gaggero, Dirigent des Kyiv Symphony Orchestra. Foto: Elza Zherebchuk

Gaggero leitet seit fünf Jahren das 1979 gegründete Sinfonieorchester aus Kiew, dem Kulturkritiker internationales Niveau bescheinigen. Zahlreiche Konzerte in ganz Europa belegen dies eindrucksvoll. Seit 2022 ist das Ensemble kriegsbedingt in Gera zu Hause. Eine Besonderheit des Orchesters sei auch dessen Spiel: „Alle guten Musiker spielen professionell, aber wie hinter einer Maske. Uns geht es nicht um das Wie, sondern um das Warum. Wir spielen nicht mit den Händen, sondern mit der Seele.“

Der Krieg ist immer präsent

Zu hören sein wird dies in Jena bei Wassyl Barwinskyjs „Ukrainian Rhapsody für Orchester“ und Jewhen Stankowytschs 2. Sinfonie „Heroische“. In der Rhapsodie verarbeite Barwinskyj volkstümliche Motive, erklärt Gaggero, die 2. Sinfonie von Stankowytsch, einem der wichtigsten ukrainischen Komponisten des 20. Jahrhunderts, sei eine Art Requiem für alle Menschen, die in Kriegen gestorben seien. „Obwohl 1975 komponiert, ist das Thema heute leider immer noch aktuell“, so Gaggero.

Simon Gaudenz, Generalmusikdirektor der Jenaer Philharmonie. Foto: Christoph Worsch

Der Krieg in der Ukraine sei beim Orchester aus Kiew natürlich stets präsent. „Die Angst ist immer da“, verrät der Dirigent. „Bei den Proben und Konzerten sind die teils sehr jungen Musiker höchst konzentriert und professionell, aber nach dem letzten Ton schauen alle sofort auf die Nachrichten auf ihre Handys, ob ihre Familien und Freunde noch am Leben sind.“

