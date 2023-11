Künstliche Intelligenz zwischen Offenheit und Kontrolle

Erfurt. Muss KI kontrolliert und reguliert werden wie die Atombombe? Welche Gefahren gehen vom Einsatz chinesischer IT-Technik aus? Dabei geht es bei den aktuellen Ringvorlesungen. Über konkrete Folgen für die Politik spricht die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer.

Im Sommer 2022 schrieben CDU-Abgeordnete einen Warnbrief an Digitalminister Volker Wissing (FDP). Es ging um die internationale Vormachtstellung der Chinesen bei Entwicklung und Einsatz von Digitaltechnik und um den „Artifical Intelligence Act“, kurz AI-Act, eine Verordnung, mit der die EU erstmals verbindliche Regeln für die Anwendung von sicheren, vertrauenswürdigen und innovativen Systemen mit Künstlicher Intelligenz festlegen will. Die Autoren, unter ihnen die Ulmer CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer, warfen Wissing vor, beim AI-Act nicht forsch genug mitzumischen, weshalb Deutschland in Sachen europaweiter Digitalstrategie nur Zuschauer statt Gestalter sei. Zudem gebe es Lücken bei der Sicherheitseinstufung von „Hochrisiko-KI-Systemen“ in kritischen Infrastrukturen wie Wasser, Strom, Verkehr, öffentlicher Dienst oder Strafverfolgung, die großen Raum für Rechtsunsicherheiten ließen.

Digitalisierung und KI als politischer Schwerpunkt

All das sind Themen, mit denen sich Ronja Kemmer auch bei der nächsten Ringvorlesung zum Thema „KI - Chancen und Risiken der nächsten digitalen Revolution“ am 4. Dezember im Thüringer Landtag auseinandersetzen wird. Die 1989 geborene Politikerin, die seit 2014 im Bundestag sitzt und ihren Wahlkreis in Ulm hat, weiß, wovon sie spricht. Schwerpunkte ihrer politischen Arbeit sind die Digitalisierung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Erfahrungen als Obfrau in der zweijährigen Enquete-Kommission „Künstliche Intelligenz“ im Bundestag bringt sie inzwischen auch im Digitalausschuss des Parlaments ein. Seit diesem Jahr leitet sie zudem die neue CDU-Fachkommission „Humane Digitalisierung“.

Innovationsoffenheit nicht durch Überregulierung ersticken

Die Vorzüge von IT und KI bewusst zu nutzen, ohne dabei Wildwuchs und Missbrauch zuzulassen – so etwa ließe sich Kemmers Haltung mit neuen digitalen Anwendungen zusammenfassen. So setzt sie sich einerseits ein für digitalere Ämter, um Bürgern Behördengänge zu erleichtern. Mit Jugendlichen spricht sie über soziale Netzwerke wie TikTok & Co.. Es brauche die richtigen Weichenstellungen bei der KI – Überregulierung müsse unbedingt vermieden werden, sagt sie. In Sachen AI-Act mahnt sie die Ampel immer wieder, nicht zuzulassen, dass Chancen von KI für Gesellschaft und Wirtschaft etwa durch Innovationsoffenheit durch zu viel Regulierung bereits im Keim erstickt werden. Hinsichtlich des Einsatzes etwa von chinesischer 5G-Technik der Marke Huawei kritisiert sie andererseits namens ihrer Fraktion mögliche Abhängigkeiten und die Gefahr von Sabotage aus Fernost. Leider könne sich der Digitalminister aber nicht zum Ausschluss von Huawei durchringen.

KI zwischen Offenheit und Kontrolle – für Politiker wie Ronja Kemmer bleibt das aktuell eine große Herausforderung. Allein das verspricht einmal mehr eine spannende Ringvorlesung.

Ringvorlesung „KI - Chancen und Risiken der nächsten digitalen Revolution“ mit Ronja Kemmer im Thüringer Landtag am 4. 12. 2023, Einlass ab 18.30 Uhr, es wird um Voranmeldung unter www.thueringer-allgemeine.de/ringvorlesung gebeten.